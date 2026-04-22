Голова євроінтеграційного комітету Ради про ціну розблокування допомоги ЄС: нафта в обмін на виживання

Голова євроінтеграційного комітету Верховної Ради Іванна Климпуш-Цинцадзе (фракція "Європейська солідарність") вважає сюрреалістичною ситуацію, коли одні країни ЄС допомагають Україні фінансово, а інші продовжують користуватися нафтопроводом "Дружба".

"Сьогодні ЄС практично ухвалив два важливі для України рішення: про розблокування кредиту на 90 млрд євро і 20-го пакета санкцій ЄС проти Росії. Надіємося, що до завтра ці рішення пройдуть письмову процедуру й остаточно вступлять у силу. Але мусимо не забувати, що це пов'язано не лише з перемогою опозиції в Угорщині та обіцянкою майбутнього прем'єра Угорщини не блокувати ці питання", – сказала Климпуш-Цинцадзе в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у середу.

Вона підкреслила, що розблокування цих питань насправді більше пов'язано з тим, що старий угорський уряд, а також словацький, зняли своє вето, бо Україна з допомогою європейських партнерів відремонтувала і перезапустила нафтогін "Дружба", яким російська нафта української територією іде, зокрема, до Угорщини та Словаччини.

"Сюрреалізм цієї історії полягає в тому, що одні країни ЄС будуть своїми зусиллями здобувати для нас кредитні кошти, а інші будуть далі отримувати російську нафту, допоки, на що ми сподіваємося, новий уряд Угорщини, а відповідно і Словаччина не перейдуть на інші джерела постачання нафти, наприклад, через Хорватію", – зазначила народна депутатка.

Климпуш-Цинцадзе підкреслила, що заради отримання фінансової допомоги Україна змушена забезпечувати Росії нафтові прибутки.

"Жахливо для України й ганебно для Європи, що в тіні залишається факт: щоб отримати кошти для свого виживання у геноцидній війні Україна вчергове продовжила Росії можливість заробляти на своїй нафті в окремих європейських країнах. Хотілося б щоб світ був чорно-білим, як чорно-білою є ця війна, але одночасно ми вдаємося до таких гібридних рішень. Це підважує і нашу, і європейську боротьбу за спільні цінності, які мали б не продаватися за нафту", – наголосила голова комітету.