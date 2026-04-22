23:42 22.04.2026

Відбулося перше з 2022 року засідання Спільного авіаційного комітету України та ЄС – Кулеба

У рамках співпраці Україна-ЄС відбулося перше з 2022 року засідання Спільного авіаційного комітету, який є ключовим механізмом реалізації Угоди про Спільний авіаційний простір і передбачає гармонізацію авіаційних правил та інтеграцію України до європейської авіаційної системи, повідомив віцепрем'єр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За результатами засідання узгоджено перелік актів права Європейського Союзу, які Україна має імплементувати, а також підходи до їхнього впровадження з урахуванням поточних умов.

За словами Кулеби, це означає перехід до практичного впровадження європейських правил в авіаційній сфері – від безпеки польотів до захисту прав пасажирів.

"Ключовий результат – узгодили перелік актів права ЄС, які Україна має впровадити, а також підходи до їх імплементації з урахуванням поточних умов", – зазначив Кулеба.

Він наголосив, що метою є забезпечення роботи українського авіаринку за європейськими правилами після відкриття неба – "прозоро, безпечно і з рівними умовами для перевізників", а також підготовка системи вже зараз, попри складні умови, в яких працюють українські авіакомпанії.

"Наша мета – щоб після відкриття неба український ринок працював за тими ж правилами, що і в ЄС: прозоро, безпечно і з рівними умовами для перевізників", – йдеться в повідомленні.

Джерело: https://t.me/OleksiiKuleba/8597

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:51 22.04.2026
Голова євроінтеграційного комітету Ради про ціну розблокування допомоги ЄС: нафта в обмін на виживання

Голова євроінтеграційного комітету Ради про ціну розблокування допомоги ЄС: нафта в обмін на виживання

19:38 22.04.2026
Україна очікує від саміту ЄС в четвер насамперед розблокування репараційного кредиту в EUR90 млрд – Зеленський

Україна очікує від саміту ЄС в четвер насамперед розблокування репараційного кредиту в EUR90 млрд – Зеленський

18:37 22.04.2026
Єврокомісар з питань енергетики закликав готуватися до тривалої енергетичної кризи

Єврокомісар з питань енергетики закликав готуватися до тривалої енергетичної кризи

17:29 22.04.2026
12-річний тюремний строк отримав бойовик із "Сомалі", що воював проти України та намагався втекти до ЄС

12-річний тюремний строк отримав бойовик із "Сомалі", що воював проти України та намагався втекти до ЄС

17:11 22.04.2026
Зеленський: Україна виконує зобов'язання перед ЄС, зокрема щодо нафтопроводу "Дружба", та розраховує на повноцінну європейську інтеграцію

Зеленський: Україна виконує зобов'язання перед ЄС, зокрема щодо нафтопроводу "Дружба", та розраховує на повноцінну європейську інтеграцію

16:58 22.04.2026
Єврокомісар Кос: найближчими днями ЄС надасть Україні EUR2,7 млрд

Єврокомісар Кос: найближчими днями ЄС надасть Україні EUR2,7 млрд

16:51 22.04.2026
Єврокомісар Кос: зараз гарний час інвестувати в Україну

Єврокомісар Кос: зараз гарний час інвестувати в Україну

16:45 22.04.2026
Єврокомісія розширює гарантії ЄС для надання ЄІБ Україні EUR600 млн на нагальні проєкти відновлення

Єврокомісія розширює гарантії ЄС для надання ЄІБ Україні EUR600 млн на нагальні проєкти відновлення

16:34 22.04.2026
Єврокомісар Кос про "асоційоване членство" України в ЄС: ідеї надходять про те, чи є спосіб посилити поступову інтеграцію

Єврокомісар Кос про "асоційоване членство" України в ЄС: ідеї надходять про те, чи є спосіб посилити поступову інтеграцію

16:23 22.04.2026
Єврокомісар Кос: переговорні кластери почнуть офіційно відкривати за нового уряду в Угорщині, а всі будуть відкриті до Різдва

Єврокомісар Кос: переговорні кластери почнуть офіційно відкривати за нового уряду в Угорщині, а всі будуть відкриті до Різдва

ВАЖЛИВЕ

Рада наразі не розглядає питання зміни глави МВС – Арахамія

Україна очікує від саміту ЄС в четвер насамперед розблокування репараційного кредиту в EUR90 млрд – Зеленський

Посли ЄС схвалили як останній законодавчий акт, необхідний для надання Україні EUR90 млрд позики, так і 20-ий пакет санкцій для РФ

Голова Нацполіції: Злочинна організація "Хімпром" має корупційну складову, вивчається її російське коріння

Сибіга: Якщо інша столиця, крім Москви і Мінська, організує зустріч Зеленського та Путіна, ми поїдемо

ОСТАННЄ

Зеленський призначив Олександра Балануцу послом України в Бахрейні за сумісництвом – указ

Ще один мешканець Сумщини загинув під час спроби евакуації внаслідок удару дрона РФ – ОВА

Рада наразі не розглядає питання зміни глави МВС – Арахамія

Раді пропонують запровадити кримінальну відповідальність за українофобію

Буданов про створення Пантеону видатних українців: герої української нації мають здобути славу в Україні

ОВА та УАФ запускають проєкт відновлення здоров'я дітей із прифронтових регіонів у Карпатах – заступник керівника ОП

У Пентагоні вважають, що на розмінування Ормузу може піти пів року – ЗМІ

Буданов закликав зброярів зосереджуватися на інтеграції штучного інтелекту

Зеленський оголосив про початок створення Пантеону видатних українців

НАТО анонсувало свій саміт у Туреччині

