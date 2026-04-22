Відбулося перше з 2022 року засідання Спільного авіаційного комітету України та ЄС – Кулеба

У рамках співпраці Україна-ЄС відбулося перше з 2022 року засідання Спільного авіаційного комітету, який є ключовим механізмом реалізації Угоди про Спільний авіаційний простір і передбачає гармонізацію авіаційних правил та інтеграцію України до європейської авіаційної системи, повідомив віцепрем'єр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За результатами засідання узгоджено перелік актів права Європейського Союзу, які Україна має імплементувати, а також підходи до їхнього впровадження з урахуванням поточних умов.

За словами Кулеби, це означає перехід до практичного впровадження європейських правил в авіаційній сфері – від безпеки польотів до захисту прав пасажирів.

"Ключовий результат – узгодили перелік актів права ЄС, які Україна має впровадити, а також підходи до їх імплементації з урахуванням поточних умов", – зазначив Кулеба.

Він наголосив, що метою є забезпечення роботи українського авіаринку за європейськими правилами після відкриття неба – "прозоро, безпечно і з рівними умовами для перевізників", а також підготовка системи вже зараз, попри складні умови, в яких працюють українські авіакомпанії.

"Наша мета – щоб після відкриття неба український ринок працював за тими ж правилами, що і в ЄС: прозоро, безпечно і з рівними умовами для перевізників", – йдеться в повідомленні.

Джерело: https://t.me/OleksiiKuleba/8597