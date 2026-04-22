23:30 22.04.2026
Зеленський призначив Олександра Балануцу послом України в Бахрейні за сумісництвом – указ
Президент України Володимир Зеленський призначив Надзвичайного і Повноважного Посла України в Об'єднаних Арабських Еміратах Олександра Балануцу також Надзвичайним і Повноважним Послом України в Королівстві Бахрейн за сумісництвом.
Відповідний указ №333/2026 розміщений на сайті глави держави у середу.
"Призначити Надзвичайного і Повноважного Посла України в Об'єднаних Арабських Еміратах БАЛАНУЦУ Олександра Олександровича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Королівстві Бахрейн за сумісництвом", – йдеться в повідомленні.
Джерело: https://www.president.gov.ua/documents/3332026-59221