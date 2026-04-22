Зеленський призначив Олександра Балануцу послом України в Бахрейні за сумісництвом – указ

Президент України Володимир Зеленський призначив Надзвичайного і Повноважного Посла України в Об'єднаних Арабських Еміратах Олександра Балануцу також Надзвичайним і Повноважним Послом України в Королівстві Бахрейн за сумісництвом.

Відповідний указ №333/2026 розміщений на сайті глави держави у середу.

