Інтерфакс-Україна
Події
23:30 22.04.2026

Зеленський призначив Олександра Балануцу послом України в Бахрейні за сумісництвом – указ

1 хв читати

Президент України Володимир Зеленський призначив Надзвичайного і Повноважного Посла України в Об'єднаних Арабських Еміратах Олександра Балануцу також Надзвичайним і Повноважним Послом України в Королівстві Бахрейн за сумісництвом.

Відповідний указ №333/2026 розміщений на сайті глави держави у середу.

"Призначити Надзвичайного і Повноважного Посла України в Об'єднаних Арабських Еміратах БАЛАНУЦУ Олександра Олександровича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Королівстві Бахрейн за сумісництвом", – йдеться в повідомленні.

Джерело: https://www.president.gov.ua/documents/3332026-59221

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:38 22.04.2026
Україна опрацьовує параметри безпекового співробітництва з Індією та Бахрейном – Зеленський

19:28 21.04.2026
МЗС Італії викликає посла РФ щодо висловів Соловйова про Мелоні

22:34 20.04.2026
Україна розширює консульську мережу за кордоном – Сибіга вручив патенти новим генконсулам в Анталії та Мілані

21:24 13.04.2026
МЗС України створило посаду посла з особливих доручень з питань військовополонених і зниклих безвісти

10:49 10.04.2026
Директор ДБР і посол Фінляндії обговорили документування воєнних злочинів та експертну допомогу

20:08 29.03.2026
Несподівано помер посол України у Катарі та Єгипті Євген Микитенко

01:36 09.03.2026
Макрон домовився з королем Бахрейну працювати з партнерами над деескалацією на Близькому Сході

17:42 05.03.2026
Сибіга - главі МЗС Бахрейну: Ми готові ділитися досвідом протидії безпілотникам

20:13 04.03.2026
Зеленський та король Бахрейну обговорили протидію іранськім ударам ракетами та дронами

18:49 08.02.2026
НР "Енергоатома", ймовірно, вирішуватиме питання його керівництва після вивчення діяльності компанії та процедури – глава НАЕК

