Інтерфакс-Україна
22:50 22.04.2026

Ще один мешканець Сумщини загинув під час спроби евакуації внаслідок удару дрона РФ – ОВА

Ще один мешканець прикордоння Сумської області загинув унаслідок прицільного удару російського безпілотника під час спроби евакуації, повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

За його словами, чоловіка виявили сьогодні на польовій дорозі між селами Глухівської громади. Поруч із ним знаходився мопед із речами.

"Учора 67-річний місцевий житель поїхав додому, щоб забрати майно та евакуюватися з прикордоння, яке постійно під ворожим вогнем. На жаль, дорогою його прицільно атакував російський БпЛА", – йдеться в повідомленні Григорова у Телеграм.

Він також поінформував, що евакуація з прикордонних районів Сумщини триває.

"Для тих, хто ухвалив рішення виїхати, здійснюється евакуація броньованим транспортом, з урахуванням актуальної ситуації – це значно безпечніше", – зазначив Григоров.

Джерело: https://t.me/hryhorov_oleg/2106

Теги: #сумська #евакуація #атака #жертва

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:15 22.04.2026
На Сумщині загинув мешканець Великописарівської громади внаслідок атаки РФ – ОВА

19:03 22.04.2026
В Сумах до 39 осіб зросла кількість постраждалих через ворожу атаку в ніч на 21 квітня – міськрада

08:06 22.04.2026
Ворог атакував БпЛА залізницю в Запоріжжі, загинув помічник машиніста – Кулеба

07:41 22.04.2026
Поліція зафіксувала 33 постраждалих унаслідок масованої атаки ворога Сумщини

05:36 22.04.2026
Одна людина загинула, ще одна постраждала внаслідок атаки РФ на Запорізьку область

10:33 20.04.2026
В лікарні помер ще один постраждалий внаслідок стрілянини у Києві, повідомив Кличко

01:39 20.04.2026
Окупанти знову намагалися прорватися через газову трубу на Сумщині й зазнали втрат – ЦПД

14:43 17.04.2026
У Слов'янську прискорюють евакуацію дітей із небезпечних районів – МВА

09:42 17.04.2026
На Донеччині за добу з лінії фронту евакуйовано 277 людей, у тому числі 52 дитини – ОВА

15:05 15.04.2026
Розширено зону обов'язкової та примусової евакуації в Куп'янському районі

