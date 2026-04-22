Ще один мешканець Сумщини загинув під час спроби евакуації внаслідок удару дрона РФ – ОВА

Ще один мешканець прикордоння Сумської області загинув унаслідок прицільного удару російського безпілотника під час спроби евакуації, повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

За його словами, чоловіка виявили сьогодні на польовій дорозі між селами Глухівської громади. Поруч із ним знаходився мопед із речами.

"Учора 67-річний місцевий житель поїхав додому, щоб забрати майно та евакуюватися з прикордоння, яке постійно під ворожим вогнем. На жаль, дорогою його прицільно атакував російський БпЛА", – йдеться в повідомленні Григорова у Телеграм.

Він також поінформував, що евакуація з прикордонних районів Сумщини триває.

"Для тих, хто ухвалив рішення виїхати, здійснюється евакуація броньованим транспортом, з урахуванням актуальної ситуації – це значно безпечніше", – зазначив Григоров.

