Рада наразі не розглядає питання зміни глави МВС – Арахамія

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Верховна Рада наразі не розглядає питання зміни міністра внутрішніх справ України (МВС) Ігоря Клименка.

"Бачимо як окремі народні депутати намагаються політизувати теракт в Голосіївському районі Києва. Такі намагання є абсолютно безпідставними", – написав Арахамія у Телеграм-каналі.

За його словами, керівництво патрульної поліції пішло у відставку, винні постали перед судом, а Міністерство внутрішніх справ оперативно відреагувало на ситуацію та запустило необхідні внутрішні процедури.

"Керівництво патрульної поліції пішло у відставку, винні постали перед судом, ніхто нікого не вигороджує, речі називаються своїми іменами. Міністерство внутрішніх справ оперативно зреагувало на ситуацію, зробило висновки, запустило необхідні внутрішні процедури", – зазначив він.

Джерело: t.me/David_Arakhamia/415