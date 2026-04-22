Раді пропонують запровадити кримінальну відповідальність за українофобію

Народний депутат Микола Княжицький (фракція "Європейська солідарність") ініціює внесення змін до законодавства щодо встановлення відповідальності за українофобію.

"Вніс до Верховної Ради законопроєкт про кримінальну відповідальність за українофобію. Чому це важливо саме зараз? Ми бачимо величезний запит суспільства на справедливість. Українці в Україні мають бути захищені від принижень та інформаційних атак. Громадськість неодноразово заявляла про необхідність такого закону", – повідомив Княжицький у Фейсбуці у середу.

На думку народного депутата, в умовах гібридної війни українофобія стає зброєю, яку ворог використовує для розколу українського суспільства, а чинного законодавства сьогодні недостатньо, щоб повністю охопити це явище.

За словами народного депутата, поняття українофобії ширше, ніж те, що пропонує стаття 161 Кримінального кодексу України.

"Наразі чіткого покарання за порушення немає. І тому я запропонував конкретизувати відповідальність щодо таких дій. Що саме ми пропонуємо вважати українофобією? Це умисні дії, що шкодять нашій державі: публічні заклики до заперечення суб'єктності України та права українців на самовизначення; виправдання асиміляції або підкорення українського народу; публічна зневага до нашої мови, культури та національних особливостей з метою підірвати нашу ідентичність", – розповів Княжицький.

Він підкреслив, що українофобія має отримати чітку правову оцінку, а правопорушники повинні нести відповідальність.

"Це питання національної безпеки, захисту кожного українця, нашої історії та нашого майбутнього", – підкреслив народний депутат.

Як повідомляє сайт парламенту, законопроєкт №15186 про внесення змін до статті 161 Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за українофобію, зареєстровано у Верховній Раді 22 квітня.

Джерело: https://www.facebook.com/mykolakn/posts/pfbid02p2WdnfmwqAwcpNcgnhZiSEA5Jjnotbk6ZXXFgpVXfLSrVxAdZj5zC4ao8QprnzZpl