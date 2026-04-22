Буданов про створення Пантеону видатних українців: герої української нації мають здобути славу в Україні

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов прокоментував початок формування Пантеону видатних українців, наголосивши , що герої української нації мають бути вшановані та здобути належну славу на рідній землі – в Україні, а реалізація цієї ідеї потребує зусиль державних структур і громадськості.

"Герої української нації мають здобути належну славу на рідній землі – в Україні! Пантеон видатних українців – це складна місія, яка вимагає зусиль багатьох державних структур і громадськості. Ми мусимо зробити те, чого не вдавалося зробити нікому, – вшанувати борців за нашу волю й державність на живих, вільних просторах України", – написав Буданов у Телеграм.

За його словами, принципова позиція президента України надає процесу створення Пантеону необхідного імпульсу.

"Принципова позиція Президента України нарешті додає процесу створення пантеону необхідного імпульсу!" – наголосив він.

Джерело: https://t.me/Kyrylo_Budanov_Official/445