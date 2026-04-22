Інтерфакс-Україна
22:10 22.04.2026

Буданов про створення Пантеону видатних українців: герої української нації мають здобути славу в Україні

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов прокоментував початок формування Пантеону видатних українців, наголосивши , що герої української нації мають бути вшановані та здобути належну славу на рідній землі – в Україні, а реалізація цієї ідеї потребує зусиль державних структур і громадськості.

"Герої української нації мають здобути належну славу на рідній землі – в Україні! Пантеон видатних українців – це складна місія, яка вимагає зусиль багатьох державних структур і громадськості. Ми мусимо зробити те, чого не вдавалося зробити нікому, – вшанувати борців за нашу волю й державність на живих, вільних просторах України", – написав Буданов у Телеграм.

За його словами, принципова позиція президента України надає процесу створення Пантеону необхідного імпульсу.

"Принципова позиція Президента України нарешті додає процесу створення пантеону необхідного імпульсу!" – наголосив він.

Джерело: https://t.me/Kyrylo_Budanov_Official/445

11:49 06.01.2026
Фінал «Дивних див»: стало відомо, що приховали автори

Фінал «Дивних див»: стало відомо, що приховали автори

13:06 22.08.2025
В Україні немає загальної державної програми релокації пенітенціарних установ на період воєнного стану – юрист

В Україні немає загальної державної програми релокації пенітенціарних установ на період воєнного стану – юрист

21:48 20.08.2025
Зеленський відзначив державною нагородою "Національна легенда України" видатних діячів культури, спорту та науки

Зеленський відзначив державною нагородою "Національна легенда України" видатних діячів культури, спорту та науки

06:15 12.08.2025
Міністр оборони США: Трамп створив умови для можливої мирної угоди з Путіним. Путін відчуває тиск

Міністр оборони США: Трамп створив умови для можливої мирної угоди з Путіним. Путін відчуває тиск

15:54 09.08.2025
Політики та експерти переконані, що Трамп спробує змусити Україну піти на поступки РФ

Політики та експерти переконані, що Трамп спробує змусити Україну піти на поступки РФ

16:54 28.07.2025
Президентський законопроект про НАБУ/САП демонструє, що Україна не відмовляється від боротьби з корупцією – юрист

Президентський законопроект про НАБУ/САП демонструє, що Україна не відмовляється від боротьби з корупцією – юрист

00:02 23.07.2025
МакФол вважає, що Зеленський не мав підписувати закон про обмеження незалежності НАБУ/САП, Моббз назвала це рішення вкрай несвоєчасним

МакФол вважає, що Зеленський не мав підписувати закон про обмеження незалежності НАБУ/САП, Моббз назвала це рішення вкрай несвоєчасним

21:59 22.07.2025
Політики та громадські діячі заявляють про загрози для євроінтеграції, який несе законопроєкт щодо НАБУ і САП

Політики та громадські діячі заявляють про загрози для євроінтеграції, який несе законопроєкт щодо НАБУ і САП

17:51 21.07.2025
Дії щодо НАБУ і САП свідчать про бажання влади зруйнувати незалежність антикорупційних органів – заява ТІ

Дії щодо НАБУ і САП свідчать про бажання влади зруйнувати незалежність антикорупційних органів – заява ТІ

17:02 21.07.2025
Активісти, нардепи, політологи та підприємці розходяться в думках щодо причин та наслідків слідчих дій в НАБУ та САП

Активісти, нардепи, політологи та підприємці розходяться в думках щодо причин та наслідків слідчих дій в НАБУ та САП

Рада наразі не розглядає питання зміни глави МВС – Арахамія

Україна очікує від саміту ЄС в четвер насамперед розблокування репараційного кредиту в EUR90 млрд – Зеленський

Посли ЄС схвалили як останній законодавчий акт, необхідний для надання Україні EUR90 млрд позики, так і 20-ий пакет санкцій для РФ

Голова Нацполіції: Злочинна організація "Хімпром" має корупційну складову, вивчається її російське коріння

Сибіга: Якщо інша столиця, крім Москви і Мінська, організує зустріч Зеленського та Путіна, ми поїдемо

ОСТАННЄ

Голова євроінтеграційного комітету Ради про ціну розблокування допомоги ЄС: нафта в обмін на виживання

Відбулося перше з 2022 року засідання Спільного авіаційного комітету України та ЄС – Кулеба

Зеленський призначив Олександра Балануцу послом України в Бахрейні за сумісництвом – указ

Ще один мешканець Сумщини загинув під час спроби евакуації внаслідок удару дрона РФ – ОВА

Рада наразі не розглядає питання зміни глави МВС – Арахамія

Раді пропонують запровадити кримінальну відповідальність за українофобію

ОВА та УАФ запускають проєкт відновлення здоров'я дітей із прифронтових регіонів у Карпатах – заступник керівника ОП

У Пентагоні вважають, що на розмінування Ормузу може піти пів року – ЗМІ

Буданов закликав зброярів зосереджуватися на інтеграції штучного інтелекту

Зеленський оголосив про початок створення Пантеону видатних українців

