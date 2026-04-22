ОВА та УАФ запускають проєкт відновлення здоров'я дітей із прифронтових регіонів у Карпатах – заступник керівника ОП

Обласні військові адміністрації (ОВА) спільно з Українською асоціацією футболу (УАФ) працюють над запуском пілотного проєкту в Карпатському регіоні, спрямованого на відновлення ментального та фізичного здоров'я тисяч дітей із прифронтових областей через поєднання рекреаційних програм, культурно-пізнавчих заходів та командного спорту.

"…працюємо над створенням нового пілотного проєкту щодо відновлення ментального та фізичного здоров'я тисяч дітей із прифронтових регіонів, який плануємо реалізувати вже цього року", – повідомив у Телеграм заступник керівника Офісу президента України Віктор Микита.

Крім туристичного та рекреаційного компонентів, програма передбачає ознайомлення дітей із культурною та історичною спадщиною Карпатського регіону.

"УАФ спільно із ОВА та регіональними футбольними федераціями й асоціаціями формують програму щоденних командних активностей із залученням тренерів, місцевих футболістів, футболісток-однолітків та зірок українського футболу. Менторство, наставництво та лідерство забезпечать очікуваний позитивний вплив на дітей та їх подальший вибір на користь здорового розвитку й командних активностей", – зазначив Микита.

За його словами, проєкт має закласти основу для розширення роботи в регіонах щодо залучення максимальної кількості дітей до різних видів командного спорту або інших колективних активностей у повсякденному житті.

Також до реалізації пілотного проєкту долучаться Донецька та Харківська області.

"Діти з Донеччини вирушать у спортивні табори до Закарпатської області, для них буде організоване безкоштовне перевезення у комфортному транспорті, розселення, чотириразове харчування та дозвілля", – повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

За його словами, першочергово проєкт орієнтований на дітей захисників і захисниць, співробітників ДСНС, поліції та інших установ, які працюють на прифронтових територіях.

Про приєднання регіону також повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов: "Харківщина приєднується до ініціативи з УАФ щодо реалізації нового пілотного проєкту відновлення ментального та фізичного здоров'я тисяч дітей із прифронтових регіонів, який плануємо впровадити вже цього року".