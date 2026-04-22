21:54 22.04.2026

ОВА та УАФ запускають проєкт відновлення здоров'я дітей із прифронтових регіонів у Карпатах – заступник керівника ОП

Обласні військові адміністрації (ОВА) спільно з Українською асоціацією футболу (УАФ) працюють над запуском пілотного проєкту в Карпатському регіоні, спрямованого на відновлення ментального та фізичного здоров'я тисяч дітей із прифронтових областей через поєднання рекреаційних програм, культурно-пізнавчих заходів та командного спорту.

"…працюємо над створенням нового пілотного проєкту щодо відновлення ментального та фізичного здоров'я тисяч дітей із прифронтових регіонів, який плануємо реалізувати вже цього року", – повідомив у Телеграм заступник керівника Офісу президента України Віктор Микита.

Крім туристичного та рекреаційного компонентів, програма передбачає ознайомлення дітей із культурною та історичною спадщиною Карпатського регіону.

"УАФ спільно із ОВА та регіональними футбольними федераціями й асоціаціями формують програму щоденних командних активностей із залученням тренерів, місцевих футболістів, футболісток-однолітків та зірок українського футболу. Менторство, наставництво та лідерство забезпечать очікуваний позитивний вплив на дітей та їх подальший вибір на користь здорового розвитку й командних активностей", – зазначив Микита.

За його словами, проєкт має закласти основу для розширення роботи в регіонах щодо залучення максимальної кількості дітей до різних видів командного спорту або інших колективних активностей у повсякденному житті.

Також до реалізації пілотного проєкту долучаться Донецька та Харківська області.

"Діти з Донеччини вирушать у спортивні табори до Закарпатської області, для них буде організоване безкоштовне перевезення у комфортному транспорті, розселення, чотириразове харчування та дозвілля", – повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

За його словами, першочергово проєкт орієнтований на дітей захисників і захисниць, співробітників ДСНС, поліції та інших установ, які працюють на прифронтових територіях.

Про приєднання регіону також повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов: "Харківщина приєднується до ініціативи з УАФ щодо реалізації нового пілотного проєкту відновлення ментального та фізичного здоров'я тисяч дітей із прифронтових регіонів, який плануємо впровадити вже цього року".

 

 

 

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:54 22.04.2026
В Україну вдалося повернути більш ніж 2100 дітей, яких викрала РФ, – Зеленський

В Україну вдалося повернути більш ніж 2100 дітей, яких викрала РФ, – Зеленський

19:26 21.04.2026
"Укрзалізниця" запускає нові дитячі вагони, перші три курсуватимуть у складі поїздів Львів – Одеса та Харків – Івано-Франківськ

"Укрзалізниця" запускає нові дитячі вагони, перші три курсуватимуть у складі поїздів Львів – Одеса та Харків – Івано-Франківськ

16:31 21.04.2026
Зустріч Коаліції за повернення українських дітей відбудеться у травні в Брюсселі– Сибіга

Зустріч Коаліції за повернення українських дітей відбудеться у травні в Брюсселі– Сибіга

04:41 20.04.2026
У США сталася стрілянина, загинули восьмеро дітей

У США сталася стрілянина, загинули восьмеро дітей

19:32 16.04.2026
Міністр оборони України обговорив з гендиректором Diehl Defence ППО, ракети для F-16 та протибалістичні рішення

Міністр оборони України обговорив з гендиректором Diehl Defence ППО, ракети для F-16 та протибалістичні рішення

03:27 16.04.2026
У Києві внаслідок ворожої атаки 4 постраждалих, загинула 12-річна дитина – влада

У Києві внаслідок ворожої атаки 4 постраждалих, загинула 12-річна дитина – влада

22:19 15.04.2026
Зеленський: Україна та Італія обговорили оборонну співпрацю, посилення ППО та підготовку Drone Deal

Зеленський: Україна та Італія обговорили оборонну співпрацю, посилення ППО та підготовку Drone Deal

21:36 15.04.2026
Двоє малолітніх дітей постраждали внаслідок атаки на Дніпро – ОВА

Двоє малолітніх дітей постраждали внаслідок атаки на Дніпро – ОВА

20:58 15.04.2026
Співпраця України та Італіі включатиме промислову кооперацію в виробництві ППО, дронів, боєприпасів – секретар РНБО

Співпраця України та Італіі включатиме промислову кооперацію в виробництві ППО, дронів, боєприпасів – секретар РНБО

19:42 15.04.2026
Україна спільно з Німеччиною тестуватиме ШІ в держсекторі та розвиватиме суверенні ШІ-моделі

Україна спільно з Німеччиною тестуватиме ШІ в держсекторі та розвиватиме суверенні ШІ-моделі

ВАЖЛИВЕ

Україна очікує від саміту ЄС в четвер насамперед розблокування репараційного кредиту в EUR90 млрд – Зеленський

Посли ЄС схвалили як останній законодавчий акт, необхідний для надання Україні EUR90 млрд позики, так і 20-ий пакет санкцій для РФ

Голова Нацполіції: Злочинна організація "Хімпром" має корупційну складову, вивчається її російське коріння

Сибіга: Якщо інша столиця, крім Москви і Мінська, організує зустріч Зеленського та Путіна, ми поїдемо

Позиція України на полі бою найміцніша за останній рік – Сибіга

ОСТАННЄ

Раді пропонують запровадити кримінальну відповідальність за українофобію

Буданов про створення Пантеону видатних українців: герої української нації мають здобути славу в Україні

У Пентагоні вважають, що на розмінування Ормузу може піти пів року – ЗМІ

Буданов закликав зброярів зосереджуватися на інтеграції штучного інтелекту

Зеленський оголосив про початок створення Пантеону видатних українців

НАТО анонсувало свій саміт у Туреччині

Фінансування Космічних сил США наступного року більш ніж подвоїться, до рекордних $71,2 млрд – проєкт

Майже у кожного третього українця є близькі за кордоном, які виїхали після початку повномасштабного вторгнення – опитування КБФ

Е-посвідчення ветерана формуватиметься автоматично на основі запису в Єдиному держреєстрі – Свириденко

Іран помилував засуджених до страти жінок, стверджує Трамп

