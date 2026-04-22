У Пентагоні вважають, що на розмінування Ормузу може піти пів року – ЗМІ

Представник Пентагону заявив Конгресу США, що операція з розмінування Ормузької протоки може зайняти до шести місяців, повідомляє The Washington Post (WP) із посиланням на трьох американських чиновників.

"Пентагон довів до відома Конгресу: щоби повністю очистити Ормузьку протоку від мін, закладених іранськими військовими, може знадобитися шість місяців роботи, і будь-яка така операція може відбуватися лише тоді, коли завершиться війна США та Ірану. Така оцінка ситуації означає, що економічні наслідки конфлікту можуть відчуватися і наприкінці цього року і пізніше", – інформує видання.

За даними газети, таку інформацію високопоставлений співробітник Міністерства війни повідомив минулого вівторка на закритому брифінгу в комітеті у справах збройних сил Палати представників США. Республіканці і демократи зустріли з невдоволенням озвучені терміни.

WP пояснює, що через такі труднощі з розмінуванням ціни на нафту й бензин можуть довго залишатися високими навіть у тому разі, якщо США та Іран укладуть мирну угоду.

За даними видання, Іран почав мінувати протоку в березні. Офіційні особи США зазначали, що під час операції з розмінування можуть використовуватися вертольоти, дрони і дайверів-вибухотехніків.

У Білому домі, Пентагоні, Центральному командуванні ПСО США інформацію коментувати відмовилися.