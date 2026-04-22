21:06 22.04.2026

У Пентагоні вважають, що на розмінування Ормузу може піти пів року – ЗМІ

Представник Пентагону заявив Конгресу США, що операція з розмінування Ормузької протоки може зайняти до шести місяців, повідомляє The Washington Post (WP) із посиланням на трьох американських чиновників.

"Пентагон довів до відома Конгресу: щоби повністю очистити Ормузьку протоку від мін, закладених іранськими військовими, може знадобитися шість місяців роботи, і будь-яка така операція може відбуватися лише тоді, коли завершиться війна США та Ірану. Така оцінка ситуації означає, що економічні наслідки конфлікту можуть відчуватися і наприкінці цього року і пізніше", – інформує видання.

За даними газети, таку інформацію високопоставлений співробітник Міністерства війни повідомив минулого вівторка на закритому брифінгу в комітеті у справах збройних сил Палати представників США. Республіканці і демократи зустріли з невдоволенням озвучені терміни.

WP пояснює, що через такі труднощі з розмінуванням ціни на нафту й бензин можуть довго залишатися високими навіть у тому разі, якщо США та Іран укладуть мирну угоду.

За даними видання, Іран почав мінувати протоку в березні. Офіційні особи США зазначали, що під час операції з розмінування можуть використовуватися вертольоти, дрони і дайверів-вибухотехніків.

У Білому домі, Пентагоні, Центральному командуванні ПСО США інформацію коментувати відмовилися.

 

Теги: #ормузька_протока #розмінування #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:52 22.04.2026
Фінансування Космічних сил США наступного року більш ніж подвоїться, до рекордних $71,2 млрд – проєкт

Фінансування Космічних сил США наступного року більш ніж подвоїться, до рекордних $71,2 млрд – проєкт

20:27 22.04.2026
Іран помилував засуджених до страти жінок, стверджує Трамп

Іран помилував засуджених до страти жінок, стверджує Трамп

19:56 22.04.2026
Трамп не обмежував за термінами продовження перемир'я з Іраном - ЗМІ

Трамп не обмежував за термінами продовження перемир'я з Іраном - ЗМІ

19:53 22.04.2026
Учасники переговорних команд України та США провели розмову у вівторок – Зеленський

Учасники переговорних команд України та США провели розмову у вівторок – Зеленський

18:52 22.04.2026
Руху суден через Ормузьку протоку зараз практично немає – ЗМІ

Руху суден через Ормузьку протоку зараз практично немає – ЗМІ

20:53 19.04.2026
Зеленський щодо Ормузької протоки: Якщо є drone deal, в який входять морські дрони – то все може з'явитися

Зеленський щодо Ормузької протоки: Якщо є drone deal, в який входять морські дрони – то все може з'явитися

15:53 19.04.2026
Трамп знову пригрозив Ірану ударами по мостах і електростанціях

Трамп знову пригрозив Ірану ударами по мостах і електростанціях

12:17 18.04.2026
В Ірані заявили, що контроль над Ормузькою протокою повернувся до "попереднього стану"

В Ірані заявили, що контроль над Ормузькою протокою повернувся до "попереднього стану"

11:53 18.04.2026
Латвія може долучитися до забезпечення свободи судноплавства в Ормузькій протоці – прем'єрка

Латвія може долучитися до забезпечення свободи судноплавства в Ормузькій протоці – прем'єрка

19:42 17.04.2026
Зеленський: Ми всі маємо працювати разом, щоб прибрати загрози в Ормузі

Зеленський: Ми всі маємо працювати разом, щоб прибрати загрози в Ормузі

ВАЖЛИВЕ

Україна очікує від саміту ЄС в четвер насамперед розблокування репараційного кредиту в EUR90 млрд – Зеленський

Посли ЄС схвалили як останній законодавчий акт, необхідний для надання Україні EUR90 млрд позики, так і 20-ий пакет санкцій для РФ

Голова Нацполіції: Злочинна організація "Хімпром" має корупційну складову, вивчається її російське коріння

Сибіга: Якщо інша столиця, крім Москви і Мінська, організує зустріч Зеленського та Путіна, ми поїдемо

Позиція України на полі бою найміцніша за останній рік – Сибіга

ОСТАННЄ

Раді пропонують запровадити кримінальну відповідальність за українофобію

Буданов про створення Пантеону видатних українців: герої української нації мають здобути славу в Україні

ОВА та УАФ запускають проєкт відновлення здоров'я дітей із прифронтових регіонів у Карпатах – заступник керівника ОП

Буданов закликав зброярів зосереджуватися на інтеграції штучного інтелекту

Зеленський оголосив про початок створення Пантеону видатних українців

НАТО анонсувало свій саміт у Туреччині

Майже у кожного третього українця є близькі за кордоном, які виїхали після початку повномасштабного вторгнення – опитування КБФ

Е-посвідчення ветерана формуватиметься автоматично на основі запису в Єдиному держреєстрі – Свириденко

На Сумщині загинув мешканець Великописарівської громади внаслідок атаки РФ – ОВА

Київ привітав рішення ЮНЕСКО про відзначення 40-их роковин Чорнобильської катастрофи

