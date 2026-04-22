21:00 22.04.2026

Буданов закликав зброярів зосереджуватися на інтеграції штучного інтелекту

Україна в умовах гарячої фази війни може вільно продавати лише те, що є в достатньому надлишку або те, що вже майже не застосовується в українсько-російській війні, але цілком затребуване в країнах Азії чи Африки, наприклад, деякі далекобійні БПЛА чи ранні моделі FPV-дронів.

Таку думку висловив керівник Офісу президента України Кирило Буданов учасникам Defense Tech Export Forum у середу

За його словами, Україна в умовах гарячої фази війни не може собі дозволити вільний продаж зброї. "Цього не зрозуміють ані наші військові на передовій, ані західні партнери, у яких ми самі просимо озброєння", – написав Буданов у Телеграмі, коментуючи зустріч з учасниками форуму.

"Вважаю, що вільно продавати можна лише те, що є в достатньому надлишку, як-от морські дрони. Також можемо експортувати зброю, яка вже майже не застосовується в нашій війні, але цілком затребувана в країнах Азії чи Африки. Це, наприклад, деякі далекобійні БПЛА чи ранні моделі FPV-дронів", – уточнив він.

Крім того, Буданов звернув увагу на важливість того, щоб запобігти безконтрольному витоку технологій. "Ми не маємо права допустити, щоб унікальні українські розробки через продаж готових виробів або створення сумнівних "дочірніх компаній" потрапили до рук ворога", – наголосив він.

Буданов наголосив, що "український оборонно-промисловий комплекс сьогодні перебуває в точці, де наш досвід і технології стали світовим брендом. Але цей статус не буде вічним. У нас є унікальне вікно можливостей, щоб зайняти свою нішу на глобальному ринку",

"Майбутнє українського ОПК – у технологічній перевазі. Закликав виробників уже зараз зосереджуватися на інтеграції штучного інтелекту. Впровадження ШІ та розробка власних систем управління – це єдиний шлях зберегти статус законодавців у сфері безпілотних технологій", – резюмував Буданов.

 

Допрем'єрний показ тактичного екшену KILLHOUSE за участі бійців ГУР, СБУ та 3-ї ОШБр відбувся у Києві

Виробники сиру в Україні очікують спаду попиту та готуються до труднощів з експортом на Близький Схід – аналітики

Глава МВС: я хочу закон про цивільну зброю, всі її види потрібно класифікувати, а людей підготувати

Зеленський: У поліції мають бути переглянуті правила застосування зброї для захисту людей

Шахраї розсилають фейкові листи від імені керівника Офісу президента України

"ТК-Домашній текстиль" здійснив у Данію найбільше експортне відвантаження з початку року

Виручка від експорту яєць у І кв. зросла на 74%, частка ринку ЄС становить три чверті

Зеленський щодо експорту: Експортуйте на фронт, а потім у партнерські країни

У drone deal буде мінімум 10 договорів про експорт української зброї – Зеленський

Стрілець в Києві використовував зареєстровану зброю – Клименко

