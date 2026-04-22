Буданов закликав зброярів зосереджуватися на інтеграції штучного інтелекту

Україна в умовах гарячої фази війни може вільно продавати лише те, що є в достатньому надлишку або те, що вже майже не застосовується в українсько-російській війні, але цілком затребуване в країнах Азії чи Африки, наприклад, деякі далекобійні БПЛА чи ранні моделі FPV-дронів.

Таку думку висловив керівник Офісу президента України Кирило Буданов учасникам Defense Tech Export Forum у середу

За його словами, Україна в умовах гарячої фази війни не може собі дозволити вільний продаж зброї. "Цього не зрозуміють ані наші військові на передовій, ані західні партнери, у яких ми самі просимо озброєння", – написав Буданов у Телеграмі, коментуючи зустріч з учасниками форуму.

"Вважаю, що вільно продавати можна лише те, що є в достатньому надлишку, як-от морські дрони. Також можемо експортувати зброю, яка вже майже не застосовується в нашій війні, але цілком затребувана в країнах Азії чи Африки. Це, наприклад, деякі далекобійні БПЛА чи ранні моделі FPV-дронів", – уточнив він.

Крім того, Буданов звернув увагу на важливість того, щоб запобігти безконтрольному витоку технологій. "Ми не маємо права допустити, щоб унікальні українські розробки через продаж готових виробів або створення сумнівних "дочірніх компаній" потрапили до рук ворога", – наголосив він.

Буданов наголосив, що "український оборонно-промисловий комплекс сьогодні перебуває в точці, де наш досвід і технології стали світовим брендом. Але цей статус не буде вічним. У нас є унікальне вікно можливостей, щоб зайняти свою нішу на глобальному ринку",

"Майбутнє українського ОПК – у технологічній перевазі. Закликав виробників уже зараз зосереджуватися на інтеграції штучного інтелекту. Впровадження ШІ та розробка власних систем управління – це єдиний шлях зберегти статус законодавців у сфері безпілотних технологій", – резюмував Буданов.