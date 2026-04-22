Зеленський оголосив про початок створення Пантеону видатних українців

Робота зі створення Пантеону видатних українців розпочалася в Україні, повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками наради щодо стратегічних питань української політики пам'яті та вшанування національних героїв.

"Йдеться передусім про повернення в Україну історичних діячів – тих фігур, які мають фундаментальне значення для формування української національної свідомості та для нашого державотворення. Також ідеться про політику героїв в Україні, гідну меморіалізацію різних етапів нашої історії та повноцінне повернення всієї української історичної пам'яті", – написав Зеленський в Телеграм.

Він наголосив на необхідності створити "особливе місце ціннісної консолідації Українського народу, яке точно матиме значення для майбутніх поколінь українців і берегтиме пам'ять про покоління українців, які й створили нашу культуру та нашу державу".

За словами президента, обсяг відповідних завдань "надзвичайно великий" і потребує залучення різних державних інституцій, українського суспільства та дипломатичних контактів із багатьма партнерами України.

Зеленський подякував голові Верховної Ради України Руслану Стефанчуку, керівнику Офісу президента Кирилу Буданову, його заступниці Ірині Верещук "та всій команді, яка вже залучена, за змістовну роботу для виконання цього завдання" та повідомив, що наступні кроки в цьому напрямку вже визначені.