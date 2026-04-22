20:59 22.04.2026

Зеленський оголосив про початок створення Пантеону видатних українців

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Робота зі створення Пантеону видатних українців розпочалася в Україні, повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками наради щодо стратегічних питань української політики пам'яті та вшанування національних героїв.

"Йдеться передусім про повернення в Україну історичних діячів – тих фігур, які мають фундаментальне значення для формування української національної свідомості та для нашого державотворення. Також ідеться про політику героїв в Україні, гідну меморіалізацію різних етапів нашої історії та повноцінне повернення всієї української історичної пам'яті", – написав Зеленський в Телеграм.

Він наголосив на необхідності створити "особливе місце ціннісної консолідації Українського народу, яке точно матиме значення для майбутніх поколінь українців і берегтиме пам'ять про покоління українців, які й створили нашу культуру та нашу державу".

За словами президента, обсяг відповідних завдань "надзвичайно великий" і потребує залучення різних державних інституцій, українського суспільства та дипломатичних контактів із багатьма партнерами України.

Зеленський подякував голові Верховної Ради України Руслану Стефанчуку, керівнику Офісу президента Кирилу Буданову, його заступниці Ірині Верещук "та всій команді, яка вже залучена, за змістовну роботу для виконання цього завдання" та повідомив, що наступні кроки в цьому напрямку вже визначені.

 

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:53 22.04.2026
Учасники переговорних команд України та США провели розмову у вівторок – Зеленський

Учасники переговорних команд України та США провели розмову у вівторок – Зеленський

19:45 22.04.2026
Україна відправила своїх військових на конференцію до Лондона щодо захисту інфраструктури країн Затоки – Зеленський

Україна відправила своїх військових на конференцію до Лондона щодо захисту інфраструктури країн Затоки – Зеленський

19:32 22.04.2026
Україна демонструватиме кроки назустріч Угорщині, сусіди мають жити в мирі – Зеленський

Україна демонструватиме кроки назустріч Угорщині, сусіди мають жити в мирі – Зеленський

19:23 22.04.2026
Зеленський про чутки про перейменування частини Донецької області в Доніленд: Головне, щоб не Путінленд

Зеленський про чутки про перейменування частини Донецької області в Доніленд: Головне, щоб не Путінленд

12:40 28.03.2026
Буданов представить президенту пропозиції щодо створення Пантеону видатних українців

Буданов представить президенту пропозиції щодо створення Пантеону видатних українців

ВАЖЛИВЕ

Україна очікує від саміту ЄС в четвер насамперед розблокування репараційного кредиту в EUR90 млрд – Зеленський

Посли ЄС схвалили як останній законодавчий акт, необхідний для надання Україні EUR90 млрд позики, так і 20-ий пакет санкцій для РФ

Голова Нацполіції: Злочинна організація "Хімпром" має корупційну складову, вивчається її російське коріння

Сибіга: Якщо інша столиця, крім Москви і Мінська, організує зустріч Зеленського та Путіна, ми поїдемо

Позиція України на полі бою найміцніша за останній рік – Сибіга

ОСТАННЄ

Раді пропонують запровадити кримінальну відповідальність за українофобію

Буданов про створення Пантеону видатних українців: герої української нації мають здобути славу в Україні

ОВА та УАФ запускають проєкт відновлення здоров'я дітей із прифронтових регіонів у Карпатах – заступник керівника ОП

У Пентагоні вважають, що на розмінування Ормузу може піти пів року – ЗМІ

Буданов закликав зброярів зосереджуватися на інтеграції штучного інтелекту

НАТО анонсувало свій саміт у Туреччині

Фінансування Космічних сил США наступного року більш ніж подвоїться, до рекордних $71,2 млрд – проєкт

Майже у кожного третього українця є близькі за кордоном, які виїхали після початку повномасштабного вторгнення – опитування КБФ

Е-посвідчення ветерана формуватиметься автоматично на основі запису в Єдиному держреєстрі – Свириденко

Іран помилував засуджених до страти жінок, стверджує Трамп

