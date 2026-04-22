20:52 22.04.2026

Фінансування Космічних сил США наступного року більш ніж подвоїться, до рекордних $71,2 млрд – проєкт

Витрати на фінансування Космічних сил США наступного фінансового року зростуть до $71,2 млрд, що більш ніж удвічі перевищує нинішні $32 млрд, випливає з деталей проєкту бюджету Пентагону.

У бюджетних документах зазначено, що США потрібен масштабний розвиток військових космічних систем, оскільки "посилення стратегічної конкуренції в космічній сфері становить значну загрозу інтересам національної безпеки США". Крім того, зазначається, що противники розробляють засоби протидії космічним цілям, які становлять "неприйнятний ризик для збройних сил і країни".

Майже $50 млрд із бюджету Космічних сил передбачається виділити на дослідження, розроблення, випробування і закупівлі, що підкреслює головний акцент на створенні та впровадженні нових систем. У 2027-му фінансовому році планується здійснити 31 космічний запуск в інтересах Пентагону, буде інвестовано $2,2 млрд у модернізацію американських стартових полігонів, чисельність персоналу Космічних сил збільшиться на 2,8 тис. осіб.

Близько $18 млрд у 2027-му фінансовому році має бути виділено на створення системи протиракетної оборони "Золотий купол". Загальну вартість її розробки оцінюють у $185 млрд до 2035 року. "Золотий купол" задумано як багаторівневу архітектуру протиракетної оборони, яка частково спирається на космічні супутники для відстеження сучасних загроз, зокрема й гіперзвукової зброї.

Хоча Пентагон уже експлуатує супутники попередження про ракетний напад, нова система передбачає ширше орбітальне угруповання, розширення каналів передавання даних і мережі систем управління.

Як зазначають американські експерти, витрати відображають прагнення до швидкого нарощування потенціалу Космічних сил, оскільки Пентагон переходить до розгляду космосу як більш суперечливої та оперативної області.

Теги: #сша #пентагон #космос #бюджет

