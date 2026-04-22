Майже у кожного третього українця є близькі за кордоном, які виїхали після початку повномасштабного вторгнення – опитування КБФ

28,9% опитаних українців мають близьких, які після початку повномасштабного вторгнення виїхали за кордон і продовжують там проживати, свідчать дані соціологічного дослідження, проведеного Центром Разумкова на замовлення Київського Безпекового Форуму (КБФ) 2-8 квітня.

12% опитаних зазначили, що їхні близькі родичі чи члени сім'ї, які після початку повномасштабного вторгнення виїжджали за кордон, вже повернулися в Україну; ще 12% мають змішану ситуацію: частина родичів залишається за кордоном, а частина – повернулася.

Водночас у 28,9% опитаних близькі родичі чи члени сім'ї, які виїхали після 24 лютого 2022 року, й зараз живуть за кордоном. Цей показник дещо зростає: у лютому-березні 2023 року таких було 19,6%, у вересні 2024 року – 24,2%, у квітні-травні 2025 року – теж 24,2%, а вже у квітні 2026 року, як зазначали, – 28,9%. За три роки показник зріс на 9,3 відсоткових пункти.

Частка тих, хто не має за кордоном близьких, які виїхали після початку повномасштабного вторгнення, складає 43,4%.

Серед тих, чиї близькі родичі чи члени сім'ї зараз живуть за кордоном, 17,9% опитаних впевнені, що усі вони планують повернутися в Україну після війни.

Найбільша частка опитаних – 43,1% – зазначили, що деякі родичі планують повернутися, а деякі – ні. 24% повідомили, що їхні близькі не планують повертатися. Ще 15% – важко відповісти або не знають.

Переважна більшість українців (77,3%) не планують після завершення війни виїжджати з України в іншу країну для постійного проживання: 55,2% точно не виїжджатимуть, ще 22,1% – скоріше не виїжджатимуть.

9,2% опитаних розглядають можливість виїзду: 7,4% скоріше планують виїхати, лише 1,8% – точно планують. Порівняно з квітнем-травнем 2025 року показник практично не змінився – тоді він становив 9,7%. Ще 13,6% "важко відповісти".

Повний текст дослідження буде презентовано під час Київського Безпекового Форуму 23 квітня.

Соціологічне опитування проводилося Центром Разумкова на замовлення КБФ з 2 по 8 квітня 2026 року методом face-to-face інтерв'ю. Опитано 1200 респондентів віком від 18 років у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській, Чернівецькій областях та місті Києві (лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії). Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,9%.