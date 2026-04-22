20:34 22.04.2026

Е-посвідчення ветерана формуватиметься автоматично на основі запису в Єдиному держреєстрі – Свириденко

Е-посвідчення ветерана формуватиметься автоматично на основі запису в Єдиному держреєстрі – Свириденко

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила про оновлення електронного посвідчення ветерана та його автоматичне формування згідно запису в державному реєстрі.

"Тепер цифрове посвідчення формується автоматично на основі запису в Єдиному державному реєстрі ветеранів війни, який створюють військові частини. Оновлення дасть можливість користуватися послугами у Дії одразу після надання статусу ветерана, без очікування паперового документа та передавання його номера в реєстр", – написала Свириденко в Телеграм у середу ввечері.

Також вона повідомила про запуск нової послуги "Дані з реєстру ветеранів" у розділі Ветеран Pro в додатку "Дія". "З'являється можливість переглянути власні дані з реєстру ветеранів, щоб перевірити їхню коректність та за потреби внести зміни через сервіс "Дані з реєстру ветеранів". На першому етапі діятиме лише можливість перегляду даних", – повідомила Свириденко.

 

