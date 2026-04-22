Інтерфакс-Україна
Події
20:27 22.04.2026

Іран помилував засуджених до страти жінок, стверджує Трамп

1 хв читати
Вісьмом іранським жінкам, яких раніше засудили до смертної кари, скасували це покарання, повідомив у середу президент США Дональд Трамп.

"Надійшла інформація, що вісім жінок-учасниць протестів в Ірані, яких мали стратити ввечері, не постраждають. Чотирьох негайно відпустять, і чотирьох помістять під варту на місяць", – написав Трамп у соцмережі Truth Social.

Трамп подякував керівництву Ірану за те, що влада почула його заклик.

Напередодні Трамп закликав керівництво Ірану звільнити вісьмох жінок, яких, за даними американської влади, очікувала страта.

За його словами, "це було б чудовим початком переговорів".

Раніше в низці ЗМІ з'являлася інформація про те, що в Ірані засуджують до смертної кари через повішання учасників акцій протесту, які відбулися наприкінці минулого і на початку цього року, зокрема жінок.

 

Теги: #іран #помилування #трамп #сша

21:06 22.04.2026
У Пентагоні вважають, що на розмінування Ормузу може піти пів року – ЗМІ

20:52 22.04.2026
Фінансування Космічних сил США наступного року більш ніж подвоїться, до рекордних $71,2 млрд – проєкт

19:56 22.04.2026
Трамп не обмежував за термінами продовження перемир'я з Іраном - ЗМІ

19:53 22.04.2026
Учасники переговорних команд України та США провели розмову у вівторок – Зеленський

19:07 22.04.2026
Зеленський назвав викликом, що Віткофф і Кушнер ведуть перемовини щодо завершення війн і в Україні, і в Ірані

23:28 21.04.2026
Трамп заявив, що США попросили припинити вогонь в Ірані до узгодженої пропозиції Тегерана і він погодився

14:57 21.04.2026
Трамп звинуватив Іран у численних порушеннях режиму припинення вогню

13:46 21.04.2026
США зосередили поблизу Ірану 14 бойових кораблів

07:51 21.04.2026
Іран зволікав із рішенням про переговори щодо припинення війни через тиск військових – ЗМІ

06:30 21.04.2026
Трамп заявив, що не продовжить перемир'я з Іраном без укладення угоди про завершення війни – ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА