Іран помилував засуджених до страти жінок, стверджує Трамп

Вісьмом іранським жінкам, яких раніше засудили до смертної кари, скасували це покарання, повідомив у середу президент США Дональд Трамп.

"Надійшла інформація, що вісім жінок-учасниць протестів в Ірані, яких мали стратити ввечері, не постраждають. Чотирьох негайно відпустять, і чотирьох помістять під варту на місяць", – написав Трамп у соцмережі Truth Social.

Трамп подякував керівництву Ірану за те, що влада почула його заклик.

Напередодні Трамп закликав керівництво Ірану звільнити вісьмох жінок, яких, за даними американської влади, очікувала страта.

За його словами, "це було б чудовим початком переговорів".

Раніше в низці ЗМІ з'являлася інформація про те, що в Ірані засуджують до смертної кари через повішання учасників акцій протесту, які відбулися наприкінці минулого і на початку цього року, зокрема жінок.