На Сумщині загинув мешканець Великописарівської громади внаслідок атаки РФ – ОВА

Цивільний мешканець Великописарівської громади (Сумська обл.) загинув через російську дронову атаку, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров

"На жаль, внаслідок російського удару загинув цивільний мешканець Великописарівської громади. 67-річний чоловік отримав важкі поранення внаслідок влучання російського дрона поблизу автомобіля. Врятувати його не вдалося", – написав він у Телеграмі у середу.