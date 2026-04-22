Інтерфакс-Україна
20:15 22.04.2026

На Сумщині загинув мешканець Великописарівської громади внаслідок атаки РФ – ОВА

На Сумщині загинув мешканець Великописарівської громади внаслідок атаки РФ – ОВА

Цивільний мешканець Великописарівської громади (Сумська обл.) загинув через російську дронову атаку, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров

"На жаль, внаслідок російського удару загинув цивільний мешканець Великописарівської громади. 67-річний чоловік отримав важкі поранення внаслідок влучання російського дрона поблизу автомобіля. Врятувати його не вдалося", – написав він у Телеграмі у середу.

 

Теги: #дрони #сумська_область #жертва

