Київ привітав рішення ЮНЕСКО про відзначення 40-их роковин Чорнобильської катастрофи

Виконавча рада ЮНЕСКО 22 квітня ухвалила ініційоване Україною рішення "40 років Чорнобильської катастрофи: вшанування та винесені уроки", Міністерство закордонних справ України привітало це рішення, зазначивши, що воно надсилає важливий сигнал єдності держав-членів організації.

"Міністерство закордонних справ України вітає ухвалення 22 квітня Виконавчою радою ЮНЕСКО на своїй 224-й сесії ініційованого Україною рішення "40 років Чорнобильської катастрофи: вшанування та винесені уроки"", – йдеться у коментарі МЗС на сайті у середу.

Повідомляється, що МЗС України продовжує працювати над просуванням Чорнобильського досьє у розвиток резолюції Генеральної Асамблеї ООН 80/111 від 10 грудня 2025 року, підтверджуючи важливість збереження пріоритетної уваги до наслідків Чорнобильської трагедії на глобальному рівні.

"Ухваленим рішенням держави-члени ЮНЕСКО засвідчили особливе значення уроків Чорнобильської катастрофи для усіх сфер мандату ЮНЕСКО: культурної та природної спадщини, освіти, науки, комунікації та інформації, а також для збереження пам'яті людства та для посилення міжнародної співпраці для попередження і мінімізації наслідків подібних катастроф. Окрім того, у рішенні окремо наголошується на важливості використання уроків Чорнобиля для формування сучасних підходів до готовності, стійкості та реагування на глобальні виклики", – наголосили в МЗС України.

МЗС висловило вдячність кожній з держав-членів Виконради ЮНЕСКО, які підтримали це рішення. "Окрему вдячні співавторам проєкту: Албанії, Аргентині, Чилі, Грузії, Казахстану, Латвії, Мавританії, Монако, Панамі, Польщі, Естонії, Литві, Румунії, Молдові, Боснії і Герцеговині, Еквадору, Афганістану і Тунісу", – наголосили у МЗС.

В коментарі вчергове підкреслено, що 40-ві роковини Чорнобильської катастрофи мають важливе значення не лише для України, але й для всієї міжнародної спільноти. "Ця трагедія суттєво вплинула на культурну спадщину, спричинивши втрати матеріальних і нематеріальних традицій, а також документальної спадщини на постраждалих територіях. Свідченням глобального визнання цієї спадщини стало включення документів, пов'язаних із Чорнобилем, до Міжнародного реєстру програми "Пам'ять світу"", – наголосили в МЗС.

"Сьогоднішнє рішення надсилає важливий сигнал єдності держав-членів ЮНЕСКО та їхньої спільної відповідальності за збереження історичної пам'яті, посилення міжнародної співпраці та запобігання подібним трагедіям у майбутньому. Україна розглядає його як внесок у формування безпечнішого та більш стійкого світу", – резюмували в українському зовнішньополітичному відомстві.