20:00 22.04.2026

Київ привітав рішення ЮНЕСКО про відзначення 40-их роковин Чорнобильської катастрофи

Виконавча рада ЮНЕСКО 22 квітня ухвалила ініційоване Україною рішення "40 років Чорнобильської катастрофи: вшанування та винесені уроки", Міністерство закордонних справ України привітало це рішення, зазначивши, що воно надсилає важливий сигнал єдності держав-членів організації.

"Міністерство закордонних справ України вітає ухвалення 22 квітня Виконавчою радою ЮНЕСКО на своїй 224-й сесії ініційованого Україною рішення "40 років Чорнобильської катастрофи: вшанування та винесені уроки"", – йдеться у коментарі МЗС на сайті у середу.

Повідомляється, що МЗС України продовжує працювати над просуванням Чорнобильського досьє у розвиток резолюції Генеральної Асамблеї ООН 80/111 від 10 грудня 2025 року, підтверджуючи важливість збереження пріоритетної уваги до наслідків Чорнобильської трагедії на глобальному рівні.

"Ухваленим рішенням держави-члени ЮНЕСКО засвідчили особливе значення уроків Чорнобильської катастрофи для усіх сфер мандату ЮНЕСКО: культурної та природної спадщини, освіти, науки, комунікації та інформації, а також для збереження пам'яті людства та для посилення міжнародної співпраці для попередження і мінімізації наслідків подібних катастроф. Окрім того, у рішенні окремо наголошується на важливості використання уроків Чорнобиля для формування сучасних підходів до готовності, стійкості та реагування на глобальні виклики", – наголосили в МЗС України.

МЗС висловило вдячність кожній з держав-членів Виконради ЮНЕСКО, які підтримали це рішення. "Окрему вдячні співавторам проєкту: Албанії, Аргентині, Чилі, Грузії, Казахстану, Латвії, Мавританії, Монако, Панамі, Польщі, Естонії, Литві, Румунії, Молдові, Боснії і Герцеговині, Еквадору, Афганістану і Тунісу", – наголосили у МЗС.

В коментарі вчергове підкреслено, що 40-ві роковини Чорнобильської катастрофи мають важливе значення не лише для України, але й для всієї міжнародної спільноти. "Ця трагедія суттєво вплинула на культурну спадщину, спричинивши втрати матеріальних і нематеріальних традицій, а також документальної спадщини на постраждалих територіях. Свідченням глобального визнання цієї спадщини стало включення документів, пов'язаних із Чорнобилем, до Міжнародного реєстру програми "Пам'ять світу"", – наголосили в МЗС.

"Сьогоднішнє рішення надсилає важливий сигнал єдності держав-членів ЮНЕСКО та їхньої спільної відповідальності за збереження історичної пам'яті, посилення міжнародної співпраці та запобігання подібним трагедіям у майбутньому. Україна розглядає його як внесок у формування безпечнішого та більш стійкого світу", – резюмували в українському зовнішньополітичному відомстві.

 

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:11 22.04.2026
Російська атака по саркофагу Чорнобильського реактора в 2025 році була навмисною – генпрокурор

21:16 21.04.2026
МЗС вітає рішення ЮНЕСКО про продовження підтримки України

21:18 20.04.2026
Зеленський затвердив відзнаку "За участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС"

11:53 01.04.2026
Донори спрямують EUR30 млн на початкові роботи з відновлення НБК на ЧАЕС

13:26 31.03.2026
Більше пів сотні міністрів культури, послів і дипломатів європейських країн у Львові – Садовий

14:56 26.03.2026
У Празі презентували український борщ як спадщину ЮНЕСКО

16:08 25.03.2026
У ЮНЕСКО готові допомогти в оцінках та екстреній допомозі з Бернардинським монастирем у Львові

21:08 24.03.2026
Сибіга заявив, що МЗС вже домовилось з експертами ЮНЕСКО про візит до Львова для фіксації руйнувань

11:10 18.03.2026
Чотири роки ядерного шантажу: експерти б'ють на сполох через загрози на ЗАЕС, у Чорнобилі та шкоду довкіллю України

13:59 26.02.2026
Уряд виділив понад 1,6 млрд грн на підвищення безпеки конфайнменту на ЧАЕС

ВАЖЛИВЕ

Україна очікує від саміту ЄС в четвер насамперед розблокування репараційного кредиту в EUR90 млрд – Зеленський

Посли ЄС схвалили як останній законодавчий акт, необхідний для надання Україні EUR90 млрд позики, так і 20-ий пакет санкцій для РФ

Голова Нацполіції: Злочинна організація "Хімпром" має корупційну складову, вивчається її російське коріння

Сибіга: Якщо інша столиця, крім Москви і Мінська, організує зустріч Зеленського та Путіна, ми поїдемо

Позиція України на полі бою найміцніша за останній рік – Сибіга

ОСТАННЄ

На Сумщині загинув мешканець Великописарівської громади внаслідок атаки РФ – ОВА

Трамп не обмежував за термінами продовження перемир'я з Іраном - ЗМІ

Учасники переговорних команд України та США провели розмову у вівторок – Зеленський

Україна відправила своїх військових на конференцію до Лондона щодо захисту інфраструктури країн Затоки – Зеленський

Свириденко: Наша мета – працевлаштувати 100 тисяч ветеранів і ветеранок до 2030 року у партнерстві держави і бізнесу

Україна очікує від саміту ЄС в четвер насамперед розблокування репараційного кредиту в EUR90 млрд – Зеленський

Україна демонструватиме кроки назустріч Угорщині, сусіди мають жити в мирі – Зеленський

Зеленський про чутки про перейменування частини Донецької області в Доніленд: Головне, щоб не Путінленд

Зеленський назвав викликом, що Віткофф і Кушнер ведуть перемовини щодо завершення війн і в Україні, і в Ірані

В Сумах до 39 осіб зросла кількість постраждалих через ворожу атаку в ніч на 21 квітня – міськрада

