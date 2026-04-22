19:56 22.04.2026

Трамп не обмежував за термінами продовження перемир'я з Іраном - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп під час продовження режиму припинення вогню з Іраном не встановлював якогось терміну, до якого Вашингтон і Тегеран мають досягти угоди, повідомляє в середу The Guardian із посиланням на джерело.

"За словами джерела, обізнаного з темою, Трамп не встановлював термінів для дії продовженого перемир'я з Іраном", - інформує видання.

Водночас раніше західні ЗМІ повідомляли іншу інформацію з цієї теми. Так, Axios передавав, що продовження перемир'я США з Іраном, як планується, діятиме лише кілька днів. "Трамп готовий дати їм ще близько трьох-п'яти днів перемир'я, щоб у іранців була можливість визначитися з переговорною позицією. Продовження не буде безстроковим", - заявило порталу американське джерело, знайоме із ситуацією.

Джерела CNN також стверджували, що адміністрація США "не хоче нескінченно продовжувати режим припинення вогню і не має наміру давати Ірану час і можливість далі затягувати переговори".

У вівторок Трамп написав у соцмережі Truth Social, що ухвалив рішення продовжити перемир'я, "доки іранці не нададуть свою пропозицію і обговорення завершаться тим чи іншим чином". Також він наголосив, що морська блокада продовжиться, а американські військові зберігатимуть готовність. Однак Трамп не пояснив, як довго діятиме продовжене перемир'я з Іраном.

 

 

 

