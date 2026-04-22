19:53 22.04.2026

Учасники переговорних команд України та США провели розмову у вівторок – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання на поновлення тристоронніх українсько-американсько-російських перемовин щодо завершення війни в Україні та повідомив про регулярні контакти української та американської груп.

"Ми впевнені, що трьохстороння зустріч повинна відновитись. Вчора наші команди спілкувалися, представники наших переговорних команд України і Америки спілкувалися між собою. Це постійно відбувається. Ми дуже надіємося до повернення трьохсторонніх зустрічей, до повернення треку, який веде до закінчення війни. В нас питання немає", – сказав Зеленський журналістам в середу.

На питання, чи можна очікувати найближчим часом поновлення переговорного треку між Україною та РФ, коли і якому форматі, президент відповів, що це "від нас не залежить".

"Ми готові до будь-якого формату, у будь-який момент. В принципі, пріоритетні країни, ми з вами знаємо, там вже проводились зустрічі – Туреччина відкрита, Близький Схід. Поки що там припинення вогню, думаю, що для всіх безпечно. Хоча ми, в принципі, не боїмося в будь-який момент зустрічатись в будь-якій державі, окрім Росії і Білорусі", – додав Зеленський.

Як повідомлялося, 26 лютого президент України Зеленський за підсумками зустрічі української переговорної групи на чолі з Рустемом Умєровим та Давидом Арахамією з посланцями президента США Дональда Трампа Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером повідомив про зростання готовності до проведення наступної тристоронньої зустрічі, ймовірно, на початку березня в Абу-Дабі (ОАЕ). Останній раунд перемовин відбувся в Женеві (Швейцарія), попередні – в Абу-Дабі.

2 березня Зеленський уточнив, що тристороння зустріч Україна-США-РФ планувалася орієнтовно 5-6 березня в Абу-Дабі, однак через бойові дії українська сторона не може підтвердити, що зустріч відбудеться саме там, але її ніхто не скасовував.

5 березня джерело, наближене до переговорної делегації повідомило агентству "Інтерфакс-Україна", що наступна зустріч в рамках тристоронніх українсько-американсько-російських перемовин щодо завершення війни в Україні наразі відкладена на невизначений термін.

1 квітня Зеленський, Віткофф і Кушнер провели розмову, домовилися залишатися у постійному контакті "щоб посилити документ про гарантії безпеки між Україною та Сполученими Штатами". Президент України тоді висловив вдячність усім за роботу "щоб знайти правильні рішення". Він наголосив, що "Україна цінує всі зусилля Америки, спрямовані на встановлення достойного миру". За словами Зеленського, сторони "домовилися, що наші команди залишатимуться в постійному контакті найближчими днями, щоб посилити документ про гарантії безпеки між Україною та Сполученими Штатами". "Саме це може прокласти шлях до надійного завершення війни", – наголосив він.

