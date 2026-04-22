19:45 22.04.2026

Україна відправила своїх військових на конференцію до Лондона щодо захисту інфраструктури країн Затоки – Зеленський

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Українські військові візьмуть участь в конференції щодо захисту інфраструктури країн Близького Сходу та Затоки, яка пройшла у Лондоні, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Велика Британія разом з Францією очолили відповідну конференцію. Україна була запрошена. Я з потягу включався онлайн. Ми проговорили питання щодо блокування Ормузької протоки, викликів, пов'язаних з війною на Близькому Сході… Ми говорили про захист відповідних об'єктів на територіях країни Близького Сходу, цивільної інфраструктури, цивільного населення і деяких баз наших партнерів – Британії, Сполучених Штатів Америки тощо", – розповів Зеленський журналістам в четвер.

За його словами, Велика Британія та Франція попросили про продовження відповідної конференції, яку вони організовували пару днів тому, на рівні військових, де українська сторона може допомогти. "Участь брали на цій першій конференції, мені здається, 37 країн, а скільки військових брали участь, не знаю. Україна, Британія і Франція попросили, ми відправили наших військових на цю зустріч до Лондона. Ну і подивимося, що буде після цієї зустрічі", – додав президент України.

Він наголосив, що Україна може запропонувати як мінімум свою експертизу після того, як змогла відповісти на власні серйозні виклики на Чорному морі. "Які далі кроки, поки що не можу сказати", – додав Зеленський.

