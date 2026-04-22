Інтерфакс-Україна
19:43 22.04.2026

Свириденко: Наша мета – працевлаштувати 100 тисяч ветеранів і ветеранок до 2030 року у партнерстві держави і бізнесу

Фото: https://t.me/svyrydenkoy

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко заявила, що наразі мета уряду працевлаштувати 100 тисяч ветеранів і ветеранок до 2030 року у партнерстві держави і бізнесу.

"Наша мета – працевлаштувати 100 тисяч ветеранів і ветеранок до 2030 року у партнерстві держави і бізнесу. Визначили цю мету спільно з ветеранською спільнотою і бізнесами на III Конференції з реінтеграції ветеранів 2026: "Від обов'язку до можливостей"," – написала вона у Телеграмі у середу.

За її словами, ветеранська політика – це більше, ніж реабілітація та соціальна підтримка. "В Україні вже 1,8 млн ветеранів, і наше завдання – посилювати їхню економічну свободу", – додала вона.

Свириденко нагадала, що у лютому уряд ухвалив програму "Ветеран. Робота" на 2026-2027 роки – із супроводом людини від працевлаштування до адаптації. "Закладаємо в новому Трудовому кодексі гарантії для працівників на час проходження військової служби – зі збереженням місця роботи і посади після служби. Права і соціальні гарантії ветеранів уперше системно винесені в окремий Ветеранський кодекс, який уже зареєстрований у парламенті", – додала вона.

Свириденко повідомила також, що уже 120 бізнесів – найбільші роботодавці країни – приєдналися до принципів дружності до ветеранів. Це компанії, які забезпечують понад пів мільйона робочих місць і змінюють підходи до найму, HR-політик, внутрішньої культури, закупівель, маркетингу, взаємодії зі спільнотами та публічної звітності.

 

