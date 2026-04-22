19:38 22.04.2026

Україна очікує від саміту ЄС в четвер насамперед розблокування репараційного кредиту в EUR90 млрд – Зеленський

Україна очікує від саміту ЄС в четвер насамперед розблокування репараційного кредиту в EUR90 млрд – Зеленський
Фото: @V_Zelenskiy_official Telegram

Президент України Володимир Зеленський наголосив на важливості розблокування погодженого репараційного кредиту Україні на саміті Європейського союзу в четвер.

"Що стосується завтрашнього саміту, то для нас номер один питання – це розблокування EUR90 млрд для підтримки України, наших сил оборони, нашого бюджету, українців. Сьогодні процедура відповідна почалась. Безумовно треба чекати результати тільки завтра – завтра процедура цих обговорень і рішень буде закінчена. Поки ми розуміємо, що йде розмова конструктивна серед наших партнерів", – сказав Зеленський журналістам у середу.

Другим важливим для України питанням, яке буде розглянуте на саміті ЄС в четвер, буде прийняття 20-го пакету санкцій проти РФ.

"Ми повинні працювати і збільшувати пакети тиску на Росію. Питання не в кількості пакетів, питання в якості, ну і в термінах. З 20-м пакетом трішки затягнули. На мій погляд причини ті самі, які були пов'язані з блокуванням грошей. Також дуже віримо, надіємося і з нашого боку будемо робити все, щоб із цим напрямком був позитивний для України результат", – сказав Зеленський.

Третім важливим для України питанням, яке раніше блокувалося, президент назвав питання відкриття переговорних кластерів щодо вступу в ЄС. "Безумовно цей процес потрібен, як кажуть в Європі, так, щоб всі голоси Європи звучали. Я думаю, що також в найближчому часу, тижні, місяці, подивимося, як буде, як будуть збиратися партнери. Також дуже надіємося і віримо, що це питання вирішиться", – сказав він.

Також, за словами Зеленського, важливим питанням для України є drone deal з кількома країнами Європи. "Ми це питання почали обговорювати, віримо в продовження, деякі може бути навіть фіналізації цих проєктів", – сказав він.

"Ну і ще є деякі питання пов'язані з фінансами, з викликами, які у нас були з вже колишньої влади Угорщиною. Ну, я думаю, що вже ми з новою владою будемо проговорити питання відповідних грошей, не хочу йти в деталі", – додав Зеленський.

Як повідомлялося, посли-постійні представники країн-членів Європейського союзу схвалили 22 квітня як останній законодавчий акт – зміни до регламенту про багаторічну фінансову політику ЄС, який був необхідний для забезпечення виплати Україні кредиту в розмірі EUR90 млрд, так і 20-й пакет санкцій. Раніше як законодавчий акт щодо змін регламенту, який потребує одностайного голосування, так і 20-й пакет санкцій блокував прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Ситуація змінилася після виборів в Угорщині, на яких він зазнав поразки.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:37 22.04.2026
Єврокомісар з питань енергетики закликав готуватися до тривалої енергетичної кризи

Єврокомісар з питань енергетики закликав готуватися до тривалої енергетичної кризи

17:29 22.04.2026
12-річний тюремний строк отримав бойовик із "Сомалі", що воював проти України та намагався втекти до ЄС

12-річний тюремний строк отримав бойовик із "Сомалі", що воював проти України та намагався втекти до ЄС

17:11 22.04.2026
Зеленський: Україна виконує зобов'язання перед ЄС, зокрема щодо нафтопроводу "Дружба", та розраховує на повноцінну європейську інтеграцію

Зеленський: Україна виконує зобов'язання перед ЄС, зокрема щодо нафтопроводу "Дружба", та розраховує на повноцінну європейську інтеграцію

16:58 22.04.2026
Єврокомісар Кос: найближчими днями ЄС надасть Україні EUR2,7 млрд

Єврокомісар Кос: найближчими днями ЄС надасть Україні EUR2,7 млрд

16:51 22.04.2026
Єврокомісар Кос: зараз гарний час інвестувати в Україну

Єврокомісар Кос: зараз гарний час інвестувати в Україну

16:45 22.04.2026
Єврокомісія розширює гарантії ЄС для надання ЄІБ Україні EUR600 млн на нагальні проєкти відновлення

Єврокомісія розширює гарантії ЄС для надання ЄІБ Україні EUR600 млн на нагальні проєкти відновлення

16:34 22.04.2026
Єврокомісар Кос про "асоційоване членство" України в ЄС: ідеї надходять про те, чи є спосіб посилити поступову інтеграцію

Єврокомісар Кос про "асоційоване членство" України в ЄС: ідеї надходять про те, чи є спосіб посилити поступову інтеграцію

16:23 22.04.2026
Єврокомісар Кос: переговорні кластери почнуть офіційно відкривати за нового уряду в Угорщині, а всі будуть відкриті до Різдва

Єврокомісар Кос: переговорні кластери почнуть офіційно відкривати за нового уряду в Угорщині, а всі будуть відкриті до Різдва

15:58 22.04.2026
Швидка робота над переговорними кластерами може ширше відкрити Україні внутрішній ринок ЄС вже у 2027р – Качка

Швидка робота над переговорними кластерами може ширше відкрити Україні внутрішній ринок ЄС вже у 2027р – Качка

14:12 22.04.2026
Посли ЄС схвалили як останній законодавчий акт, необхідний для надання Україні EUR90 млрд позики, так і 20-ий пакет санкцій для РФ

Посли ЄС схвалили як останній законодавчий акт, необхідний для надання Україні EUR90 млрд позики, так і 20-ий пакет санкцій для РФ

ВАЖЛИВЕ

Посли ЄС схвалили як останній законодавчий акт, необхідний для надання Україні EUR90 млрд позики, так і 20-ий пакет санкцій для РФ

Голова Нацполіції: Злочинна організація "Хімпром" має корупційну складову, вивчається її російське коріння

Сибіга: Якщо інша столиця, крім Москви і Мінська, організує зустріч Зеленського та Путіна, ми поїдемо

Позиція України на полі бою найміцніша за останній рік – Сибіга

Сибіга: Сподіваємося на розширений 20-й пакет санкцій ЄС проти РФ

ОСТАННЄ

На Сумщині загинув мешканець Великописарівської громади внаслідок атаки РФ – ОВА

Київ привітав рішення ЮНЕСКО про відзначення 40-их роковин Чорнобильської катастрофи

Трамп не обмежував за термінами продовження перемир'я з Іраном - ЗМІ

Учасники переговорних команд України та США провели розмову у вівторок – Зеленський

Україна відправила своїх військових на конференцію до Лондона щодо захисту інфраструктури країн Затоки – Зеленський

Свириденко: Наша мета – працевлаштувати 100 тисяч ветеранів і ветеранок до 2030 року у партнерстві держави і бізнесу

Україна демонструватиме кроки назустріч Угорщині, сусіди мають жити в мирі – Зеленський

Зеленський про чутки про перейменування частини Донецької області в Доніленд: Головне, щоб не Путінленд

Зеленський назвав викликом, що Віткофф і Кушнер ведуть перемовини щодо завершення війн і в Україні, і в Ірані

В Сумах до 39 осіб зросла кількість постраждалих через ворожу атаку в ніч на 21 квітня – міськрада

