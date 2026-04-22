Україна очікує від саміту ЄС в четвер насамперед розблокування репараційного кредиту в EUR90 млрд – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський наголосив на важливості розблокування погодженого репараційного кредиту Україні на саміті Європейського союзу в четвер.

"Що стосується завтрашнього саміту, то для нас номер один питання – це розблокування EUR90 млрд для підтримки України, наших сил оборони, нашого бюджету, українців. Сьогодні процедура відповідна почалась. Безумовно треба чекати результати тільки завтра – завтра процедура цих обговорень і рішень буде закінчена. Поки ми розуміємо, що йде розмова конструктивна серед наших партнерів", – сказав Зеленський журналістам у середу.

Другим важливим для України питанням, яке буде розглянуте на саміті ЄС в четвер, буде прийняття 20-го пакету санкцій проти РФ.

"Ми повинні працювати і збільшувати пакети тиску на Росію. Питання не в кількості пакетів, питання в якості, ну і в термінах. З 20-м пакетом трішки затягнули. На мій погляд причини ті самі, які були пов'язані з блокуванням грошей. Також дуже віримо, надіємося і з нашого боку будемо робити все, щоб із цим напрямком був позитивний для України результат", – сказав Зеленський.

Третім важливим для України питанням, яке раніше блокувалося, президент назвав питання відкриття переговорних кластерів щодо вступу в ЄС. "Безумовно цей процес потрібен, як кажуть в Європі, так, щоб всі голоси Європи звучали. Я думаю, що також в найближчому часу, тижні, місяці, подивимося, як буде, як будуть збиратися партнери. Також дуже надіємося і віримо, що це питання вирішиться", – сказав він.

Також, за словами Зеленського, важливим питанням для України є drone deal з кількома країнами Європи. "Ми це питання почали обговорювати, віримо в продовження, деякі може бути навіть фіналізації цих проєктів", – сказав він.

"Ну і ще є деякі питання пов'язані з фінансами, з викликами, які у нас були з вже колишньої влади Угорщиною. Ну, я думаю, що вже ми з новою владою будемо проговорити питання відповідних грошей, не хочу йти в деталі", – додав Зеленський.

Як повідомлялося, посли-постійні представники країн-членів Європейського союзу схвалили 22 квітня як останній законодавчий акт – зміни до регламенту про багаторічну фінансову політику ЄС, який був необхідний для забезпечення виплати Україні кредиту в розмірі EUR90 млрд, так і 20-й пакет санкцій. Раніше як законодавчий акт щодо змін регламенту, який потребує одностайного голосування, так і 20-й пакет санкцій блокував прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Ситуація змінилася після виборів в Угорщині, на яких він зазнав поразки.