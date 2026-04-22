19:32 22.04.2026

Україна демонструватиме кроки назустріч Угорщині, сусіди мають жити в мирі – Зеленський

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність до зустрічі з лідером партії "Тиса", що перемогла на виборах в Угорщині, Петером Мадяром в будь-який момент і заявив про готовність іти назустріч угорській стороні.

"Я маю надію, що угорська позиція буде конструктивна щодо нас. Ми також будемо демонструвати кроки назустріч. Ми, сусіди, повинні жити точно в мирі", – сказав Зеленський журналістам в середу.

На питання, чи планується зустріч з новим керівництвом Угорщини, від відповів, що "готовий в будь-який момент". "Але я думаю, що у нового прем'єр-міністра, новообраного, є внутрішні питання щодо формування уряду і питань з Європейським Союзом. Ми готові в будь-якому випадку", – додав Зеленський.

Як повідомлялося, Мадяр буде приведений до присяги на посаді прем'єр-міністра 9 травня. На парламентських виборах, що відбулися в Угорщині 12 квітня, "Тиса" здобула 55,2% голосів.

13 квітня Мадяр заявив про намір провести зустріч із Зеленським та наголосив, що новий уряд прагнутиме налагодження союзницьких і дружніх відносин із сусідніми державами, зокрема з Україною.

