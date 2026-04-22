Інтерфакс-Україна
19:23 22.04.2026

Зеленський про чутки про перейменування частини Донецької області в Доніленд: Головне, щоб не Путінленд

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Президент України Володимир Зеленський відмовився коментувати деталі українсько-американських перемовин щодо припинення російсько-української війни, під час яких нібито висловлювалися пропозиції про перейменування частини Донецької області.

На питання журналістів щодо нібито перейменування частини Донецької області в "Доніленд" та використання цього терміну під час переговорів голова держави відповів, що "під час моїх перемовин інших термінів, ніж Донецького, Луганського, наш Донбас, територія України, інших термінів немає, відповідно, є документи, в яких все це зазначено".

"Що стосується інших назв, я не можу вам командувати будь-які діалоги різного характеру між сторонами. На мій погляд головне, щоб Донецька область, Луганська область залишалась українською землею, так воно і є, щоб не було Путінленд. Оце, мені здається, найголовніше", – додав Зеленський.

