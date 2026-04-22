Зеленський назвав викликом, що Віткофф і Кушнер ведуть перемовини щодо завершення війн і в Україні, і в Ірані

Президент України Володимир Зеленський заявив в коментарі CNN в середу, що він відкритий до припинення вогню з РФ, але не бачить жодного прогресу в переговорах щодо України, доки справа Ірану не буде закрита або досягнуто певного фундаментального припинення вогню між США, Ізраїлем та Іраном.

Він визнав, що війна в Ірані відвернула увагу від агресії РФ проти його України, заявивши CNN, що це "великий ризик" думати, що зусилля щодо припинення бойових дій в Україні не можуть відновитися, доки не закінчиться конфлікт в Ірані.

Зеленський також заявив, що хоча технічні переговори зі Сполученими Штатами все ще тривають, він "не бачить можливості зустрітися… доки питання, справу Ірану не буде закрито".

Президент України назвав "викликом" те, що одна й та сама команда американських переговірників – на чолі зі Стівеном Віткоффом та зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером – веде як переговори про війну в Ірані, так і в Україні. І він сказав, що хоча він розуміє, що Сполучені Штати зараз зосереджені на війні проти Ірану, важливо не забувати про Україну, де тривають бойові дії.

За словами Зеленского, не можна відкладати питання припинення війни в Україні на "трохи пізніше"… "Україна не "трохи пізніше". Україна вже переживає таку велику трагедію, ми повинні знайти спосіб впоратися з цим паралельно", – наголосив він.

Зеленський також розповів, що війна в Ірані призвела до того, що постачання деяких ключових видів зброї для України було зірвано, особливо протиракетної оборони, яких, за його словами, Україна не отримує достатньо через обмежені виробничі потужності в США.

Він також повідомив, що Україна намагається виробляти максимально можливу кількість зброї та навів приклад безпілотників-перехоплювачів, яких Україна зараз виробляє приблизно 1000 одиниць на день, хоча має потужності виробляти 2000 на день. "Але у нас немає фінансування. Це справді питання нашого життя, виживання, для оборони, нам дуже потрібні ці гроші", – сказав Зеленський.