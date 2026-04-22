В Сумах до 39 осіб зросла кількість постраждалих через ворожу атаку в ніч на 21 квітня – міськрада

Фото: https://t.me/UA_National_Police

Кількість постраждалих внаслідок атаки в ніч на 21 квітня у Сумах зросла до 39 осіб, повідомила Сумська міська рада.

"Кількість постраждалих внаслідок атаки в ніч на 21 квітня зросла до 39 осіб. Це 14 дорослих та 25 дітей. 6 дітей знаходяться на стаціонарному лікуванні", – йдеться у повідомленні міськради у Телеграмі у середу.

Як повідомлялося, у ніч на 21 квітня російські війська здійснили масовану атаку безпілотниками по Сумах. Внаслідок удару зафіксовано влучання у медичний заклад, а також пошкодження житлових будинків і автомобілів. Раніше було відомо про щонайменше 15 постраждалих.

За даними ОВА, внаслідок обстрілу було зруйновано один приватний житловий будинок. Пошкоджено 36 будівель, зокрема 14 багатоквартирних і 15 приватних житлових будинків, а також об'єкти освіти, медицини та спорту. Зафіксовано пошкодження 418 балконних рам, 1189 вікон у квартирах, 226 вікон у місцях загального користування та 8 дахів.

За інформацією поліції, пошкоджено 29 транспортних засобів, 7 – знищено.