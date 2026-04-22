Правоохоронці затримали двох чоловіків, які хотіли вбити жителя Білої Церкви за вітання "Христос Воскрес"

Двоє чоловіків здійснили замах на вбивство жителя міста Біла Церква Київської області, обурившись на його великоднє привітання, після їх затримання їм висунуто підозру за закінчений замах на умисне вбивство, вчиненому за попередньою змовою групою осіб та з мотивів релігійної нетерпимості.

"13 квітня вночі до одного з місцевих закладів зайшов 35-річний чоловік та привітався до присутніх традиційним християнським вітанням "Христос Воскрес". Один із відвідувачів, 19-річний чоловік, який сповідує іншу віру, агресивно відреагував на це. На релігійному ґрунті виникла словесна суперечка, під час якої молодик вирішив вбити опонента-християнина. Надалі зловмисник зателефонував знайомому, який також є представником іншої релігії та запропонував йому разом вирішити виниклий конфлікт. Невдовзі приїхав 23-річний товариш та передав йому ніж", – повідомляє поліція Київської області у середу.

Обидва зловмисники наздогнали чоловіка, повалили його на землю, після чого молодший завдав йому два ножові поранення в область живота та шиї. "Впевнившись, що такі поранення неодмінно призведуть до смерті постраждалого, фігуранти втекли з місця події. Лікарі вчасно надали потерпілому медичну допомогу та врятували його", – йдеться в повідомленні.

Завдяки злагодженим діям правоохоронців Білоцерківського районного управління поліції та кримінальної поліції Львівської області зловмисників вдалося затримати на території заходу України. Слідчі повідомили про підозру обом фігурантам за ч. 2 ст. 15 п.п. 12, 14 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. У суді обом підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді безальтернативного тримання під вартою.