Інтерфакс-Україна
Події
18:50 22.04.2026

ФРН має намір збільшити чисельність військ на 40%, взяти на себе більше відповідальності в НАТО – ЗМІ

ФРН має намір збільшити чисельність військ на 40%, взяти на себе більше відповідальності в НАТО – ЗМІ
Фото: Kay Nietfeld / dpa

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оприлюднив військову стратегію, згідно з якою чисельність німецьких військ має зрости до 260 тис. осіб, а з урахуванням військовослужбовців мобілізаційного резерву становити 460 тис., повідомляє в середу Spiegel.

Наразі чисельність німецьких збройних сил досягає приблизно 185 тис. осіб.

Основною метою стратегії Пісторіус назвав протидію загрозам з боку Росії.

"Росія створює умови для військового нападу на країни НАТО", – наводить Spiegel твердження з документа, де викладено деталі стратегії.

Крім того, як передає видання Financial Times, у документі йдеться про те, що Німеччина має брати на себе більше відповідальності в рамках НАТО. Також німецькі військові планувальники наголошують на необхідності заповнити найсуттєвіші прогалини в обороноздатності Європи, включно з нестачею засобів розвідки і спостереження, а також високоточної зброї великої дальності.

Теги: #пісторіус #армія #німеччина

