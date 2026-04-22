Лубінець вимагає оскарження рішення італійського суду щодо усиновлення дитини-громадянина України

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець вимагає оскарження рішення суду у справах неповнолітніх м. Лечче (Італія, регіон Апулья) щодо усиновлення іноземними громадянами дитини-громадянина України, що була евакуйована до Італії через війну, тобто мала тимчасовий прихисток.

"Італійський суд зламав міждержавну систему з усиновлення, передавши українську дитину в іноземну сім’ю. Вимагаємо повернення дитини й оскарження рішення", – написав він у Телеграмі у середу.

Він наголосив, що наразі в Україні діє мораторій на міждержавне усиновлення. Така заборона зумовлена війною, щоб захистити евакуйованих та вимушено переміщених українських дітей. Дітей, батьки яких зникли безвісти за особливих обставин. Дітей, батьки яких захищають країну.

"Дитина – громадянин України – була евакуйована до Італійської Республіки у 2022 році. Евакуація – це тимчасовий захист. Натомість суд у справах неповнолітніх м. Лечче (регіон Апулья) ухвалив рішення про її усиновлення іноземними громадянами", – навів подробиці справи Лубінець, зазначивши, що критичним є те, що батько дитини зник безвісти, захищаючи Україну, а мати жива і не позбавлена батьківських прав.

"Це рішення грубо порушує міжнародні стандарти захисту прав дитини. Адже пріоритет один – збереження дитини в її родині та державі народження. Але в цьому конкретному випадку, італійський суд не лише проігнорував мораторій, але й факт наявності у дитини сім’ї: мами та рідних сестер", – наголосив Омбудсман.

"По факту італійський суд залишив поза увагою реальну участь батьків у справі, обмежившись формальним визнанням їх "заочної присутності" – включно з батьком! Більше того, дитина була роз’єднана зі своїми рідними сестрами, які вже повернуті в Україну. Це свідоме руйнування сім’ї, порушення права дитини на збереження сімейних зв’язків, ігнорування міжнародного права", – наголосив омбудсман.

"Крім цього рішенню італійського суду передували системні порушення: відсторонення українських законних представників, призначення іноземних опікунів, обмеження доступу українських дипломатів до дітей", – додав він.

За словами Лубінця, загалом з цього випадку всиновлення позиція є безальтернативною: рішення італійського суду має бути негайно оскаржене; усиновлення українських дітей іноземцями неприпустиме; дитина має бути негайно повернута в Україну матері; діти, які були евакуйовані за кордон мають бути повернуті.

Системні проблеми Офіс омбудсмана фіксує в таких країнах як Німеччина та Швейцарія. За даними Лубінця, аналогічні ризики встановлено щодо інших 82 дітей з Чинадіївського дошкільного навчального закладу (дитячого будинку) інтернатного типу, Санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації "Смарагдове місто" та Сумського дитячого будинку імені С.П. Супруна.

Лубінець повідомив, що направив лист реагування до прем’єр-міністра України з метою невідкладного вжиття заходів для возз’єднання родини, повернення всіх українських дітей на Батьківщину. Окремо в листі зазначено про долучення до цього випадку інших державних відомств, у тому числі Міністерства закордонних справ України.

За його словами, безпосередньо в Італії цей випадок тримає на контролі радник омбудсмана в цій країні Олесь Городецький.

"Закликаю міжнародну спільноту реагувати негайно! Українська дитина має повернутися додому, до родини, до своєї матері та сестер! Ми не можемо дозволити відбутися цьому грубому порушенню норм МГП", – резюмував Лубінець.