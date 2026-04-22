В Україні запустили інтерактивну "Лісову енциклопедію" про роль лісів для екосистеми та економіки

Всесвітній фонд природи WWF-Україна запустив онлайн-платформу "Лісова енциклопедія" для популяризації знань про роботу лісових екосистем та їхнє значення для економіки й безпеки країни, повідомила організація в середу.

"Ми створили Лісову енциклопедію, щоб ліси були близькими та зрозумілими кожному. Адже саме розуміння їхньої цінності визначає рішення, що формують наше майбутнє. Лісова енциклопедія – запрошення подивитися на ліс ближче і усвідомити, чому його збереження є нашою спільною відповідальністю", – зазначив керівник напряму "Ліси" WWF-Україна Михайло Богомаз.

Платформа містить наукові факти, візуальні історії та інтерактивний контент, зокрема віртуальну прогулянку буковим пралісом Карпат.

За оцінками експертів фонду, обсяг кисню, який щороку виробляють українські ліси, оцінюється щонайменше у 382 млн грн. При цьому ліси є основою для деревообробної та меблевої галузей, де прямо зайняті близько 120 тисяч людей.

В організації наголошують, що втрата лісів внаслідок війни, застарілі підходи до управління та реалізація інфраструктурних проєктів на місці лісових масивів створюють значні екологічні та економічні ризики. Окрім промислового значення, ліси відіграють ключову роль у захисті від повеней і зсувів та пом’якшенні кліматичних змін.

Проєкт реалізовано за підтримки української агенції DigitalKit у межах кампанії "Ліси – основа життя".