Інтерфакс-Україна
18:05 22.04.2026

П'ять людей постраждали на Херсонщині внаслідок російської агресії – прокуратура

П’ятеро цивільних постраждали у Херсонській області через ворожі атаки FPV-дронами станом на 17:30, повідомила обласна прокуратура.

"За даними слідства, 22 квітня 2026 року військові армії рф били по населених пунктах Херсонської області з артилерії, мінометів, також атакували дронами різних типів. Станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії постраждало п’ять людей", – йдеться у повідомленні прокуратури у Телеграмі у середу.

За даними прокуратури, всі постраждалі – мешканці Херсона, травми різного ступеню отримали через використання ворогом FPV-дронів.

"Вранці російські військові двічі спрямовували БпЛА у цивільні автомобілі – постраждало двоє чоловіків. Вдень дрон влучив неподалік магазину – там поранень дістали троє цивільних. Крім того, пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, навчальні заклади, будівля банку, автотранспорт", – розповіли у прокуратурі.

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Теги: #атака_бпла_рф #постраждалі #херсонщина

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:11 22.04.2026
Російська атака по саркофагу Чорнобильського реактора в 2025 році була навмисною – генпрокурор

07:41 22.04.2026
Поліція зафіксувала 33 постраждалих унаслідок масованої атаки ворога Сумщини

17:09 21.04.2026
У Херсоні померла жінка, яка постраждала від обстрілів міста 11 квітня – ОВА

16:45 21.04.2026
Росіяни повторно вдарили по Богодухову, кількість постраждалих зросла до п'яти

14:36 21.04.2026
Підозрюваного у підриві гранати біля будівлі старостату на Херсонщині взято під варту – прокуратура

08:00 21.04.2026
За добу на Дніпропетровщині внаслідок 10 атак на населені пункти поранено чотирьох людей – ОВА

07:40 21.04.2026
Росіяни завдали ударів по житловому району Сум, пошкоджено медзаклад, щонайменше шестеро постраждалих – поліція

23:56 20.04.2026
До трьох зросла кількість постраждалих внаслідок падіння уламків БпЛА в Харкові

21:42 20.04.2026
Кількість постраждалих у Харкові зросла до семи, серед них неповнолітня – поліція

19:29 20.04.2026
У Харкові вже 6 постраждалих – Синєгубов

ВАЖЛИВЕ

Посли ЄС схвалили як останній законодавчий акт, необхідний для надання Україні EUR90 млрд позики, так і 20-ий пакет санкцій для РФ

Голова Нацполіції: Злочинна організація "Хімпром" має корупційну складову, вивчається її російське коріння

Сибіга: Якщо інша столиця, крім Москви і Мінська, організує зустріч Зеленського та Путіна, ми поїдемо

Позиція України на полі бою найміцніша за останній рік – Сибіга

Сибіга: Сподіваємося на розширений 20-й пакет санкцій ЄС проти РФ

ОСТАННЄ

Лубінець вимагає оскарження рішення італійського суду щодо усиновлення дитини-громадянина України

В Україні запустили інтерактивну "Лісову енциклопедію" про роль лісів для екосистеми та економіки

ВАКС оголосив вирок адвокату за підбурювання до підкупу суддів – 9 років за ґратами

ВАКС завершив допит нардепа Лабазюка та дозволив йому виїзд за кордон – TIU

12-річний тюремний строк отримав бойовик із "Сомалі", що воював проти України та намагався втекти до ЄС

БЕБ викрило схему контрабанди сигарет до Румунії дронами

Руйнування у Богодухівській громаді через атаки БпЛА протягом останніх днів більші, ніж за всі роки повномасштабного вторгнення

"Портал даних Києва" розширив набір відкритих даних інформацією про ремонти та перекриття на столичних дорогах

Свириденко: Уряд виділив Києву 987 млн грн на першочергові заходи з підготовки до наступної зими

Мінекономіки та хорватська DOK-ING уклали меморандум про співпрацю у сфері гумрозмінування

