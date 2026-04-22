П'ять людей постраждали на Херсонщині внаслідок російської агресії – прокуратура

П’ятеро цивільних постраждали у Херсонській області через ворожі атаки FPV-дронами станом на 17:30, повідомила обласна прокуратура.

"За даними слідства, 22 квітня 2026 року військові армії рф били по населених пунктах Херсонської області з артилерії, мінометів, також атакували дронами різних типів. Станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії постраждало п’ять людей", – йдеться у повідомленні прокуратури у Телеграмі у середу.

За даними прокуратури, всі постраждалі – мешканці Херсона, травми різного ступеню отримали через використання ворогом FPV-дронів.

"Вранці російські військові двічі спрямовували БпЛА у цивільні автомобілі – постраждало двоє чоловіків. Вдень дрон влучив неподалік магазину – там поранень дістали троє цивільних. Крім того, пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, навчальні заклади, будівля банку, автотранспорт", – розповіли у прокуратурі.

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).