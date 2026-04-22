18:00 22.04.2026

ВАКС оголосив вирок адвокату за підбурювання до підкупу суддів – 9 років за ґратами

ВАКС оголосив вирок адвокату за підбурювання до підкупу суддів – 9 років за ґратами

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) України виніс вирок адвокату, який підбурив свого клієнта до надання неправомірної вигоди суддям Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ – 9 років ув’язнення, повідомила Спеціальна антикорупційна прокуратура (САП).

"22 квітня 2026 року колегія суддів ВАКС оголосила вирок адвокату, який підбурив свого клієнта до надання неправомірної вигоди суддям Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ", – йдеться у повідомленні САП у Телеграмі у середу.

Повідомляється, що за $120 тис. він обіцяв використати свої дружні відносини із суддями та вирішити питання щодо ухвалення рішення на користь свого підзахисного. Проте насправді адвокат не мав наміру передавати ці кошти: $17,9 тис. він витратив на себе, а ще $101,9 тис. зберігав у себе вдома та в офісі.

Суд визнав адвоката винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369 КК України. Йому призначено покарання у вигляді 9 років позбавлення волі з конфіскацією половини належного йому на праві власності майна. Також засудженого позбавлено права займатися адвокатською діяльністю строком на 2 роки.

Вирок ВАКС може бути оскаржений протягом 30 днів з дня його проголошення.

Теги: #сап #вакс #підкуп #адвокат

17:56 22.04.2026
ВАКС завершив допит нардепа Лабазюка та дозволив йому виїзд за кордон – TIU

ВАКС завершив допит нардепа Лабазюка та дозволив йому виїзд за кордон – TIU

17:37 21.04.2026
САП наполягає на взяття під варту народного депутата Олександра Юрченка

САП наполягає на взяття під варту народного депутата Олександра Юрченка

14:21 21.04.2026
ВАКС не задовольнив скаргу Тимошенко на оголошення їй підозри про підкуп депутатів – ЗМІ

ВАКС не задовольнив скаргу Тимошенко на оголошення їй підозри про підкуп депутатів – ЗМІ

11:31 21.04.2026
Суд обрав запобіжний захід ексзаступнику керівника Офісу президента Шурмі та його брату

Суд обрав запобіжний захід ексзаступнику керівника Офісу президента Шурмі та його брату

18:51 20.04.2026
Ексчиновниця Херсонської ОВА отримала 7 років позбавлення волі за заволодіння коштами при обстеженні ушкоджених об'єктів

Ексчиновниця Херсонської ОВА отримала 7 років позбавлення волі за заволодіння коштами при обстеженні ушкоджених об'єктів

18:28 15.04.2026
Штат САП поповнили сім нових прокурорів за конкурсом

Штат САП поповнили сім нових прокурорів за конкурсом

11:11 14.04.2026
САП: з Німеччини екстрадовано організатора схеми під час закупівлі зерна

САП: з Німеччини екстрадовано організатора схеми під час закупівлі зерна

18:44 06.04.2026
САП підозрює чинного нардепа у незаконному збагаченні на понад 12,7 млн грн

САП підозрює чинного нардепа у незаконному збагаченні на понад 12,7 млн грн

16:50 06.04.2026
САП: направлено до суду справу про завдання 12 млн грн збитків "Центренерго"

САП: направлено до суду справу про завдання 12 млн грн збитків "Центренерго"

11:20 31.03.2026
Суддю зі Львова судитимуть за зловживання впливом та недостовірне декларування – НАБУ

Суддю зі Львова судитимуть за зловживання впливом та недостовірне декларування – НАБУ

