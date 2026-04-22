ВАКС оголосив вирок адвокату за підбурювання до підкупу суддів – 9 років за ґратами

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) України виніс вирок адвокату, який підбурив свого клієнта до надання неправомірної вигоди суддям Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ – 9 років ув’язнення, повідомила Спеціальна антикорупційна прокуратура (САП).

"22 квітня 2026 року колегія суддів ВАКС оголосила вирок адвокату, який підбурив свого клієнта до надання неправомірної вигоди суддям Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ", – йдеться у повідомленні САП у Телеграмі у середу.

Повідомляється, що за $120 тис. він обіцяв використати свої дружні відносини із суддями та вирішити питання щодо ухвалення рішення на користь свого підзахисного. Проте насправді адвокат не мав наміру передавати ці кошти: $17,9 тис. він витратив на себе, а ще $101,9 тис. зберігав у себе вдома та в офісі.

Суд визнав адвоката винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369 КК України. Йому призначено покарання у вигляді 9 років позбавлення волі з конфіскацією половини належного йому на праві власності майна. Також засудженого позбавлено права займатися адвокатською діяльністю строком на 2 роки.

Вирок ВАКС може бути оскаржений протягом 30 днів з дня його проголошення.