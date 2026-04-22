Інтерфакс-Україна
17:56 22.04.2026

ВАКС завершив допит нардепа Лабазюка та дозволив йому виїзд за кордон – TIU

Фото: Хмельницька ОДА

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) завершив допит нардепа групи "За майбутнє" Сергія Лабазюка, якого обвинувачують у спробі підкупу віцепрем’єр-міністра з відновлення Олександра Кубракова та голови Державного агентства відновлення Мустафи Найєма, та дозволив йому безперешкодний виїзд за кордон, повідомила громадська організація (ГО) Transparency International Ukraine (TIU).

"22 квітня 2026 року у ВАКСі завершився допит нардепа Сергія Лабазюка, обвинуваченого у спробі підкупу ексвіцепрем’єра та ексголови Агентства з відновлення. Допит тривав понад місяць", – йдеться у повідомленні ГО у Телеграм-каналі у середу.

Зазначається, що нардеп вкотре наголосив на своїй невинуватості та заявив, що не мав умислу давати хабар. Суд також продовжив обов’язок з’являтись за викликом до суду та повідомляти про зміну місця проживання, однак фактично дозволив виїзд Лабазюку за кордон, попри те, що прокурорка наполягала на продовженні цієї заборони також.

Як повідомлялося, за версією слідства, нардеп прагнув отримати підряди на 1 млрд грн для підконтрольної компанії "Ю АР Ді" (URD). Фігурант запропонував посадовцям "відкат" у розмірі 3-5% від вартості контрактів, а як "подяку" за фінансування робіт із відбудови мосту передав $150 тис. у китайській шкатулці на паркінгу столичного супермаркету.

Підозру також оголошено директору ТОВ "Ю АР Ді" (URD) Денису Назімову. За даними правоохоронців, Лабазюк особисто лобіював виділення 1 млрд грн на об’єкти у Хмельницькій, Житомирській, Херсонській та Рівненській областях.

У матеріалах справи зазначається, що всі переговори та передача коштів відбувалися під контролем НАБУ в межах слідчого експерименту, до якого були залучені Мустафа Найєм та Олександр Кубраков. Прокурори САП стверджують, що вина Лабазюка і Назімова повністю підтверджується зібраними доказами. Ключовим доказом обвинувачення називають зафіксовані розмови, де, за версією слідства, детально обговорювалися відсоткові ставки "відкатів" та механізми усунення конкурентів із тендерів.

ВАКС у лютому-березні 2026 року дозволив Лабазюку тимчасово виїхати до країн ЄС (Литва, Бельгія) у період з 16 по 22 березня 2026 року для участі в аграрних перемовах, оскільки він є членом парламентського комітету. Дозвіл було надано під заставу, а раніше (у грудні 2025 року) нардеп уже користувався схожим дозволом на поїздку до Молдови та вчасно повернувся.

Теги: #лабазюк #вакс #tiu #допит

18:00 22.04.2026
ВАКС оголосив вирок адвокату за підбурювання до підкупу суддів – 9 років за ґратами

14:21 21.04.2026
ВАКС не задовольнив скаргу Тимошенко на оголошення їй підозри про підкуп депутатів – ЗМІ

11:31 21.04.2026
Суд обрав запобіжний захід ексзаступнику керівника Офісу президента Шурмі та його брату

18:51 20.04.2026
Ексчиновниця Херсонської ОВА отримала 7 років позбавлення волі за заволодіння коштами при обстеженні ушкоджених об'єктів

14:41 08.12.2025
Нардеп Скороход заявила, що голос в оприлюдненому відео з розслідування їй не належить – ЗМІ

01:16 01.09.2025
Підозрюваний у вбивстві Парубія дав перші показання – Зеленський із посиланням на Генпрокурора

11:20 17.12.2024
Нардеп Бойко прийшов на допит до СБУ - джерела

19:04 17.01.2024
Суд продовжив дію процесуальних обов'язків для нардепа Лабазюка та його спільника

12:07 28.11.2023
ВАКС заарештував нардепа Лабазюка з альтернативою застави в 40,2 млн грн

15:29 21.11.2023
Нардепу Лабазюку повідомлено про підозру у спробі підкупу топчиновників у сфері відновлення

Посли ЄС схвалили як останній законодавчий акт, необхідний для надання Україні EUR90 млрд позики, так і 20-ий пакет санкцій для РФ

Голова Нацполіції: Злочинна організація "Хімпром" має корупційну складову, вивчається її російське коріння

Сибіга: Якщо інша столиця, крім Москви і Мінська, організує зустріч Зеленського та Путіна, ми поїдемо

Позиція України на полі бою найміцніша за останній рік – Сибіга

Сибіга: Сподіваємося на розширений 20-й пакет санкцій ЄС проти РФ

ОСТАННЄ

Лубінець вимагає оскарження рішення італійського суду щодо усиновлення дитини-громадянина України

В Україні запустили інтерактивну "Лісову енциклопедію" про роль лісів для екосистеми та економіки

П'ять людей постраждали на Херсонщині внаслідок російської агресії – прокуратура

12-річний тюремний строк отримав бойовик із "Сомалі", що воював проти України та намагався втекти до ЄС

БЕБ викрило схему контрабанди сигарет до Румунії дронами

Руйнування у Богодухівській громаді через атаки БпЛА протягом останніх днів більші, ніж за всі роки повномасштабного вторгнення

"Портал даних Києва" розширив набір відкритих даних інформацією про ремонти та перекриття на столичних дорогах

Свириденко: Уряд виділив Києву 987 млн грн на першочергові заходи з підготовки до наступної зими

Мінекономіки та хорватська DOK-ING уклали меморандум про співпрацю у сфері гумрозмінування

Міністерка оборони Іспанії отримала орден княгині Ольги ІІІ ступеня від Зеленського

