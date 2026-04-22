ВАКС завершив допит нардепа Лабазюка та дозволив йому виїзд за кордон – TIU

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) завершив допит нардепа групи "За майбутнє" Сергія Лабазюка, якого обвинувачують у спробі підкупу віцепрем’єр-міністра з відновлення Олександра Кубракова та голови Державного агентства відновлення Мустафи Найєма, та дозволив йому безперешкодний виїзд за кордон, повідомила громадська організація (ГО) Transparency International Ukraine (TIU).

"22 квітня 2026 року у ВАКСі завершився допит нардепа Сергія Лабазюка, обвинуваченого у спробі підкупу ексвіцепрем’єра та ексголови Агентства з відновлення. Допит тривав понад місяць", – йдеться у повідомленні ГО у Телеграм-каналі у середу.

Зазначається, що нардеп вкотре наголосив на своїй невинуватості та заявив, що не мав умислу давати хабар. Суд також продовжив обов’язок з’являтись за викликом до суду та повідомляти про зміну місця проживання, однак фактично дозволив виїзд Лабазюку за кордон, попри те, що прокурорка наполягала на продовженні цієї заборони також.

Як повідомлялося, за версією слідства, нардеп прагнув отримати підряди на 1 млрд грн для підконтрольної компанії "Ю АР Ді" (URD). Фігурант запропонував посадовцям "відкат" у розмірі 3-5% від вартості контрактів, а як "подяку" за фінансування робіт із відбудови мосту передав $150 тис. у китайській шкатулці на паркінгу столичного супермаркету.

Підозру також оголошено директору ТОВ "Ю АР Ді" (URD) Денису Назімову. За даними правоохоронців, Лабазюк особисто лобіював виділення 1 млрд грн на об’єкти у Хмельницькій, Житомирській, Херсонській та Рівненській областях.

У матеріалах справи зазначається, що всі переговори та передача коштів відбувалися під контролем НАБУ в межах слідчого експерименту, до якого були залучені Мустафа Найєм та Олександр Кубраков. Прокурори САП стверджують, що вина Лабазюка і Назімова повністю підтверджується зібраними доказами. Ключовим доказом обвинувачення називають зафіксовані розмови, де, за версією слідства, детально обговорювалися відсоткові ставки "відкатів" та механізми усунення конкурентів із тендерів.

ВАКС у лютому-березні 2026 року дозволив Лабазюку тимчасово виїхати до країн ЄС (Литва, Бельгія) у період з 16 по 22 березня 2026 року для участі в аграрних перемовах, оскільки він є членом парламентського комітету. Дозвіл було надано під заставу, а раніше (у грудні 2025 року) нардеп уже користувався схожим дозволом на поїздку до Молдови та вчасно повернувся.