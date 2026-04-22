17:23 22.04.2026

БЕБ викрило схему контрабанди сигарет до Румунії дронами

Територіальне управління Бюро економічної безпеки України (БЕБ) у Чернівецькій області припинило схему незаконного переміщення сигарет орієнтованою вартістю на понад 1 млн грн без марок акцизного податку через кордон до Румунії.

Як повідомили у відділі комунікацій БЕБ в середу, детективи вилучили 34 пакунки сигарет без марок акцизного податку, два безпілотні літальні апарати та пускову установку.

Затримані мешканці прикордоння за допомогою саморобних безпілотників намагалися незаконно переправити контрафактні тютюнові вироби до Румунії. Запуски здійснювали спеціальною катапультою вночі з приватної ділянки у прикордонному селі. Дрони були здатні долати до 25 км і скидати вантаж у визначеному місці. За одну ніч зловмисники встигали переправити до 12 ящиків сигарет.

Зараз триває досудове розслідування за ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та збут підакцизних товарів). Також встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності.

Оперативний супровід здійснюють співробітники 31 прикордонного загону Державної прикордонної служби. Процесуальне керівництво – Чернівецька обласна прокуратура.

09:57 13.04.2026
БЕБ вилучило продукцію для вейпінгу на 30 млн грн у мережі магазинів у Києві та області

19:48 10.04.2026
БЕБ та Держпродспоживслужба обмінюватимуться інформацією для виявлення економічних ризиків

16:03 06.04.2026
Україна на початку червня планує запустити залізничний маршрут до Варни в Болгарії – віцепрем'єр

19:29 03.04.2026
Дакійський золотий шолом, викрадений минулого року в Нідерландах, повернувся до музею в Румунію

19:14 02.04.2026
"Інтерпайп" придбав у ArcelorMittal завод AMTP Roman у Румунїї

10:21 02.04.2026
БЕБ оголосило конкурси на 212 вакантних посад

09:15 25.03.2026
МЗС Румунії засудило атаки РФ проти цивільного населення і руйнування історичного центру Львова

23:01 24.03.2026
МЗС Румунії засудило атаки РФ проти цивільного населення і руйнування історичного центру Львова

12:06 24.03.2026
Молдова готувалася до можливого відключення ЛЕП Ісакча-Вулканешти – Міненерго країни

09:56 24.03.2026
ЛЕП Ісакча-Вулканешти між Румунією та Молдовою залишається відключеною, задіяні альтернативні лінії – Міненерго Молдови

Посли ЄС схвалили як останній законодавчий акт, необхідний для надання Україні EUR90 млрд позики, так і 20-ий пакет санкцій для РФ

Голова Нацполіції: Злочинна організація "Хімпром" має корупційну складову, вивчається її російське коріння

Сибіга: Якщо інша столиця, крім Москви і Мінська, організує зустріч Зеленського та Путіна, ми поїдемо

Позиція України на полі бою найміцніша за останній рік – Сибіга

Сибіга: Сподіваємося на розширений 20-й пакет санкцій ЄС проти РФ

ОСТАННЄ

Лубінець вимагає оскарження рішення італійського суду щодо усиновлення дитини-громадянина України

В Україні запустили інтерактивну "Лісову енциклопедію" про роль лісів для екосистеми та економіки

П'ять людей постраждали на Херсонщині внаслідок російської агресії – прокуратура

ВАКС оголосив вирок адвокату за підбурювання до підкупу суддів – 9 років за ґратами

ВАКС завершив допит нардепа Лабазюка та дозволив йому виїзд за кордон – TIU

12-річний тюремний строк отримав бойовик із "Сомалі", що воював проти України та намагався втекти до ЄС

Руйнування у Богодухівській громаді через атаки БпЛА протягом останніх днів більші, ніж за всі роки повномасштабного вторгнення

"Портал даних Києва" розширив набір відкритих даних інформацією про ремонти та перекриття на столичних дорогах

Свириденко: Уряд виділив Києву 987 млн грн на першочергові заходи з підготовки до наступної зими

Мінекономіки та хорватська DOK-ING уклали меморандум про співпрацю у сфері гумрозмінування

