БЕБ викрило схему контрабанди сигарет до Румунії дронами

Територіальне управління Бюро економічної безпеки України (БЕБ) у Чернівецькій області припинило схему незаконного переміщення сигарет орієнтованою вартістю на понад 1 млн грн без марок акцизного податку через кордон до Румунії.

Як повідомили у відділі комунікацій БЕБ в середу, детективи вилучили 34 пакунки сигарет без марок акцизного податку, два безпілотні літальні апарати та пускову установку.

Затримані мешканці прикордоння за допомогою саморобних безпілотників намагалися незаконно переправити контрафактні тютюнові вироби до Румунії. Запуски здійснювали спеціальною катапультою вночі з приватної ділянки у прикордонному селі. Дрони були здатні долати до 25 км і скидати вантаж у визначеному місці. За одну ніч зловмисники встигали переправити до 12 ящиків сигарет.

Зараз триває досудове розслідування за ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та збут підакцизних товарів). Також встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності.

Оперативний супровід здійснюють співробітники 31 прикордонного загону Державної прикордонної служби. Процесуальне керівництво – Чернівецька обласна прокуратура.