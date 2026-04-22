16:57 22.04.2026

Руйнування у Богодухівській громаді через атаки БпЛА протягом останніх днів більші, ніж за всі роки повномасштабного вторгнення

Ворог п’яту добу поспіль масовано атакує Богодухівську громаду (Харківська обл) за допомогою безпілотників, повідомив міський голова Володимир Бєлий.

"110 дронів всього за 4 доби принесли у громаду руйнувань більше, ніж за всі роки повномасштабного вторгнення. Ворог цілить у житлові будинки, заправки, критичну інфраструктуру. Це – відвертий терор, мета якого – зламати нас зсередини", – написав Бєлий на своїй сторінці у Facebook.

Я бачу ваше обурення і відчуваю вашу тривогу. Коли щогодини летять дрони, природно шукати захисту і ставити гострі питання. Але саме зараз ми маємо бути чесними один з одним.

Він запевнив, що міська влада аби забезпечити життєдіяльність громади навіть в таких умовах.

"Ми допомагаємо військовим фінансово, але не маємо права втручатися в роботу ППО чи диктувати військовим, як воювати. А ми зі свого боку робимо все, щоб громада функціонувала навіть під вогнем... Я на місці. Міська рада на місці. Комунальники працюють під обстрілами. Як і в лютому 2022-го, так і сьогодні – ми не тікаємо. Нас намагалися розколоти тоді – не вийшло. Не вийде і зараз. Паніка – це зброя ворога, і ми не дамо йому цієї переваги",- написав Бєлий.

Теги: #харківщина #богодухів

20:08 20.04.2026
Харківський облцентр екстреної меддопомоги та медицини катастроф отримав 10 систем РЕБ для медиків

17:43 20.04.2026
Окупанти вдарили по АЗС у Харківській області, троє поранених – поліція

16:41 20.04.2026
Харків'янина засудили до 15 років за передачу даних ФСБ про об'єкти критичної інфраструктури та ЗСУ

13:36 18.04.2026
Троє людей постраждали через російський удар по Богодухівському м'ясокомбінату – прокуратура

13:28 18.04.2026
Чоловік загинув, жінка важко поранена через детонацію fpv-дрона в прикордонній Козачій Лопані

10:58 14.04.2026
Темпи просування ворога на минулому тижні зросли на порядок за рахунок Піщаного та нових плацдармів на Сумщині – DeepState

10:42 14.04.2026
Стартувала подача заявок на програму "СвітлоДІМ" для Харківщини – Свириденко

16:57 13.04.2026
Кількість постраждалих у Богодухові зросла до 4, серед них 7-річна дитина

16:41 13.04.2026
Одна людина загинула, ще 3 постраждали внаслідок російського удару БпЛА по прифронтовому Великому Бурлуку

17:28 12.04.2026
Ворог просунувся біля кількох сел на Харківщині та Донеччині – DeepState

Посли ЄС схвалили як останній законодавчий акт, необхідний для надання Україні EUR90 млрд позики, так і 20-ий пакет санкцій для РФ

Голова Нацполіції: Злочинна організація "Хімпром" має корупційну складову, вивчається її російське коріння

Сибіга: Якщо інша столиця, крім Москви і Мінська, організує зустріч Зеленського та Путіна, ми поїдемо

Позиція України на полі бою найміцніша за останній рік – Сибіга

Сибіга: Сподіваємося на розширений 20-й пакет санкцій ЄС проти РФ

ОСТАННЄ

Лубінець вимагає оскарження рішення італійського суду щодо усиновлення дитини-громадянина України

В Україні запустили інтерактивну "Лісову енциклопедію" про роль лісів для екосистеми та економіки

П'ять людей постраждали на Херсонщині внаслідок російської агресії – прокуратура

ВАКС оголосив вирок адвокату за підбурювання до підкупу суддів – 9 років за ґратами

ВАКС завершив допит нардепа Лабазюка та дозволив йому виїзд за кордон – TIU

12-річний тюремний строк отримав бойовик із "Сомалі", що воював проти України та намагався втекти до ЄС

БЕБ викрило схему контрабанди сигарет до Румунії дронами

"Портал даних Києва" розширив набір відкритих даних інформацією про ремонти та перекриття на столичних дорогах

Свириденко: Уряд виділив Києву 987 млн грн на першочергові заходи з підготовки до наступної зими

Мінекономіки та хорватська DOK-ING уклали меморандум про співпрацю у сфері гумрозмінування

