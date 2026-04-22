Руйнування у Богодухівській громаді через атаки БпЛА протягом останніх днів більші, ніж за всі роки повномасштабного вторгнення

Ворог п’яту добу поспіль масовано атакує Богодухівську громаду (Харківська обл) за допомогою безпілотників, повідомив міський голова Володимир Бєлий.

"110 дронів всього за 4 доби принесли у громаду руйнувань більше, ніж за всі роки повномасштабного вторгнення. Ворог цілить у житлові будинки, заправки, критичну інфраструктуру. Це – відвертий терор, мета якого – зламати нас зсередини", – написав Бєлий на своїй сторінці у Facebook.

Я бачу ваше обурення і відчуваю вашу тривогу. Коли щогодини летять дрони, природно шукати захисту і ставити гострі питання. Але саме зараз ми маємо бути чесними один з одним.

Він запевнив, що міська влада аби забезпечити життєдіяльність громади навіть в таких умовах.

"Ми допомагаємо військовим фінансово, але не маємо права втручатися в роботу ППО чи диктувати військовим, як воювати. А ми зі свого боку робимо все, щоб громада функціонувала навіть під вогнем... Я на місці. Міська рада на місці. Комунальники працюють під обстрілами. Як і в лютому 2022-го, так і сьогодні – ми не тікаємо. Нас намагалися розколоти тоді – не вийшло. Не вийде і зараз. Паніка – це зброя ворога, і ми не дамо йому цієї переваги",- написав Бєлий.