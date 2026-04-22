16:56 22.04.2026

"Портал даних Києва" розширив набір відкритих даних інформацією про ремонти та перекриття на столичних дорогах

Інформацію про перекриття доріг, ремонти й обмеження руху у столиці тепер можна переглядати не тільки в застосунку Київ Цифровий, а й на мапі в "Порталі відкритих даних" де з’явилась нова мапа, зазначається у середу на сайті Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"Усі об’єкти відображаються на мапі з прив’язкою до конкретних вулиць і ділянок міста", – повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

На мапі видно, хто і де саме виконує дорожні роботи, на який період вони заплановані, які ділянки перекриті. Інформацію постійно додають і оновлюють підпорядковані столичному Департаменту транспортної інфраструктури підприємства.

Це дозволяє користувачам оперативно перевіряти ситуацію на дорогах і планувати свої поїздки. А також робить міські процеси більш прозорими: кожен може відстежувати стан робіт і розуміти, як змінюється інфраструктура столиці.

"Такі мапи є не лише помічником для водіїв, а й інструментом громадського контролю. Містяни можуть перевірити, де проводяться роботи, чи відповідають вони заявленим термінам, як довго тривають перекриття", – додав Мондриївський. 

