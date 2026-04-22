Свириденко: Уряд виділив Києву 987 млн грн на першочергові заходи з підготовки до наступної зими

Уряд України виділив Києву 987 млн грн на першочергові заходи з підготовки до наступної зими і забезпечення безперебійного теплопостачання, повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, зазначивши, що уряд працює в діалозі з міською владою.

"Уряд зі свого боку вже виділив 987 млн грн на першочергові заходи і готовий надалі надавати повну підтримку. Водночас очікуємо від міста своєчасних рішень і організації робіт на об’єктах, які визначені зоною відповідальності місцевої влади", – написала вона у Телеграмі у середу.

Свириденко зазначила, що роботи мають бути виконані вчасно і в повному обсязі.

За її словами, "уряд допомагає Києву підготуватися до наступної зими і забезпечити безперебійне теплопостачання. Працюємо в діалозі з міською владою. Скоординували дії в межах виконання Планів стійкості".

Свириденко наголосила, що через суттєві пошкодження ТЕЦ місто має вже зараз підготувати інфраструктуру для стабільного забезпечення людей теплом і світлом, навіть в умовах обстрілів. "Ключове завдання – закрити потреби всіх районів альтернативними джерелами енергії та захистити критичні об’єкти. Частину робіт виконуватиме Агенція відновлення, частину – місто власними силами", – зазначила вона.