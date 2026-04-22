Мінекономіки та хорватська DOK-ING уклали меморандум про співпрацю у сфері гумрозмінування

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України та хорватський виробник роботизованих систем для розмінування DOK-ING підписали меморандум про стратегічну співпрацю у сфері гуманітарного розмінування, повідомила пресслужба міністерства.

Документ підписали заступник міністра Ігор Безкаравайний та генеральний директор DOK-ING Гордан Пешич під час семінару Ukraine Mine Action Partner Coordination Workshop у Швейцарії. Меморандум формалізує партнерство, що триває з 2022 року, та спрямований на розвиток ринку розмінування, підтримку українських операторів, впровадження роботизованих рішень і підготовку фахівців.

Окремим напрямом співпраці визначено розробку підходів до роботи на забруднених вибухівкою лісових територіях, зокрема управління пожежними ризиками та екологічну безпеку.

"Сьогодні 69 машин DOK-ING працюють у ДСНС, ДССТ та Збройних Силах України. Ми вдячні компанії за безкоштовну передачу технологій Україні, що дозволило посилити наші спроможності. Підписання меморандуму - це крок до системного підходу в розмінуванні як передумови для відновлення економіки", - зазначив Ігор Безкаравайний.

Генеральний директор DOK-ING Гордан Пешич підкреслив, що компанія вже інвестувала ресурси в локалізацію в Україні через місцевого партнера, розвиваючи сервісне обслуговування, ремонт та часткове виробництво компонентів. За його словами, хорватський досвід, де розмінування тривало понад 30 років, наразі адаптується до масштабніших українських реалій.

DOK-ING є хорватським провідним виробником роботизованих систем для розмінування. Укладена угода передбачає довгострокове технологічне та операційне партнерство з українською державою для підвищення ефективності очищення територій від вибухонебезпечних предметів.