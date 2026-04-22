Інтерфакс-Україна
Події
16:10 22.04.2026

Міністерка оборони Іспанії отримала орден княгині Ольги ІІІ ступеня від Зеленського

Фото: Валерія Прощенко

Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес, яка перебуває з візитом в Києві, отримала орден княгині Ольги ІІІ ступеня віз президента України Володимира Зеленського.

Як передає кореспондент "Інтерфакс-Україна", про це Роблес розповіла під час спілкування із журналістами у Києві у середу. "Метою візиту було ще раз висловити підтримку та солідарність Іспанії з українським народом. Ми завжди будемо з Україною. Ми не можемо забути про Україну", – заявила міністерка.

Вона розповіла, що мала зустріч із українським колегою Михайлом Федоровим, а потім її прийняв президент України Володимир Зеленський.

"Я мала зустріч із президентом Зеленським, і він також вручив мені орден княгині Ольги, що є однією з найвищих нагород уряду України для жінок", – зазначила Роблес.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:45 22.04.2026
Зеленський нагородив Наталію Сумську орденом княгині Ольги ІІІ ступеня

Зеленський нагородив Наталію Сумську орденом княгині Ольги ІІІ ступеня

11:10 22.04.2026
Міністерка оборони Іспанії обговорила з т.в.о. голови ДПСУ постачання обладнання, підготовку кадрів та гуманітарну співпрацю

Міністерка оборони Іспанії обговорила з т.в.о. голови ДПСУ постачання обладнання, підготовку кадрів та гуманітарну співпрацю

10:57 22.04.2026
Міністерка оборони Іспанії приїхала в Київ

Міністерка оборони Іспанії приїхала в Київ

10:29 15.04.2026
Зеленський нагородив Балаяна орденом Ярослава Мудрого IV ступеня – указ

Зеленський нагородив Балаяна орденом Ярослава Мудрого IV ступеня – указ

21:49 13.04.2026
Бельгія виділяє €1 млрд оборонної допомоги Україні та підтвердила постачання F-16, Іспанія – €1 млрд підтримки – Федоров

Бельгія виділяє €1 млрд оборонної допомоги Україні та підтвердила постачання F-16, Іспанія – €1 млрд підтримки – Федоров

08:40 21.03.2026
Грем закликав вивести американські літаки з Іспанії через відмову Мадрида підтримати операцію "Епічна лють"

Грем закликав вивести американські літаки з Іспанії через відмову Мадрида підтримати операцію "Епічна лють"

21:30 19.03.2026
Названо компанії України та Іспанії, які уклали угоди у сфері оборонних спроможностей

Названо компанії України та Іспанії, які уклали угоди у сфері оборонних спроможностей

20:22 18.03.2026
Зеленський мав аудієнцію у Короля Іспанії Феліпе VI

Зеленський мав аудієнцію у Короля Іспанії Феліпе VI

16:26 18.03.2026
Іспанія виділяє EUR1 млрд на військову підтримку України у 2026р, переважно через SAFE - Санчес

Іспанія виділяє EUR1 млрд на військову підтримку України у 2026р, переважно через SAFE - Санчес

15:50 18.03.2026
Україна та Іспанія підписали угоди, які дадуть можливість вантажним поїздам перетинати кордон з ЄС швидше

Україна та Іспанія підписали угоди, які дадуть можливість вантажним поїздам перетинати кордон з ЄС швидше

ВАЖЛИВЕ

Посли ЄС схвалили як останній законодавчий акт, необхідний для надання Україні EUR90 млрд позики, так і 20-ий пакет санкцій для РФ

Голова Нацполіції: Злочинна організація "Хімпром" має корупційну складову, вивчається її російське коріння

Сибіга: Якщо інша столиця, крім Москви і Мінська, організує зустріч Зеленського та Путіна, ми поїдемо

Позиція України на полі бою найміцніша за останній рік – Сибіга

Сибіга: Сподіваємося на розширений 20-й пакет санкцій ЄС проти РФ

ОСТАННЄ

Мінекономіки та хорватська DOK-ING уклали меморандум про співпрацю у сфері гумрозмінування

За патрульних, підозрюваних у недбалості під час теракту в Києві, внесено заставу – прокуратура

Швидка робота над переговорними кластерами може ширше відкрити Україні внутрішній ринок ЄС вже у 2027р – Качка

У МЗС підтвердили інформацію про ДТП у Болгарії, через яке загинули двоє українців та ще 16 зазнали поранень

Російська атака по саркофагу Чорнобильського реактора в 2025 році була навмисною – генпрокурор

Посли ЄС схвалили як останній законодавчий акт, необхідний для надання Україні EUR90 млрд позики, так і 20-ий пакет санкцій для РФ

Словаччина перестане блокувати пакет санкцій ЄС проти РФ після відновлення поставок "Дружбою" – Фіцо

Двоє українців загинули, 16 поранені через ДТП у Болгарії – ЗМІ

По всій Україні в четвер очікуються дощі

Понад 60% українців переконані, що РФ порушить мирну угоду і нападе знову, – дослідження КБФ

