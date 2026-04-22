Міністерка оборони Іспанії отримала орден княгині Ольги ІІІ ступеня від Зеленського

Фото: Валерія Прощенко

Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес, яка перебуває з візитом в Києві, отримала орден княгині Ольги ІІІ ступеня віз президента України Володимира Зеленського.

Як передає кореспондент "Інтерфакс-Україна", про це Роблес розповіла під час спілкування із журналістами у Києві у середу. "Метою візиту було ще раз висловити підтримку та солідарність Іспанії з українським народом. Ми завжди будемо з Україною. Ми не можемо забути про Україну", – заявила міністерка.

Вона розповіла, що мала зустріч із українським колегою Михайлом Федоровим, а потім її прийняв президент України Володимир Зеленський.

"Я мала зустріч із президентом Зеленським, і він також вручив мені орден княгині Ольги, що є однією з найвищих нагород уряду України для жінок", – зазначила Роблес.