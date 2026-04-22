За патрульних, підозрюваних у недбалості під час теракту в Києві, внесено заставу – прокуратура

За патрульних поліцейських, яких підозрюють у службовій недбалості під час теракту в Києві 18 квітня, внесено заставу, визначену судом як альтернативу арешту, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в прокуратурі Києва.

Раніше Печерський районний суд Києва відправив під варту з правом внесення застави розміром 266 240 грн (для кожного) двох поліцейських, яких підозрюють в службовій недбалості з тяжкими наслідками під час стрілянини у Голосіївському районі.

На зустрічі з представниками медіа глава МВС Ігор Клименко назвав поведінку патрульних поліцейських, які залишили пораненого хлопчика і втекли під час подій 18 квітня в Києві, великим соромом і зазначив, що патрульні могли як мінімум зайняти позиції і привести зброю до бою.

Він розказав, що за лічені хвилини прибули інші екіпажі. "Зразу цього хлопчика відтягнули, наступний екіпаж зразу в машину його забрав. Тобто далі всі діяли професійно", – додав Клименко.

Він зазначив, що офіцери КОРДу діяли швидко і професійно.

"40 хвилин були перемовини – він (стрілець) ходив по магазину, не реагував, він у неадекватному стані був. Він стріляв просто, він вже не погрожував, він ні з ким не розмовляв. Просто тупо стріляв", – сказав міністр.

"Я хочу одне сказати, що не можна по двох патрульних оцінювати всю систему. На той момент конкретно ці дві людини проявили психологічну слабкість", – підсумував глава МВС.

Говорячи безпосередньо про цих патрульних, міністр пояснив, що 44-річна жінка-патрульна працювала в штабі, в Департаменті патрульної поліції, а у вихідні офіцерів штабу також ставлять в наряди. "Це зовсім не виправдання – за 10 років можна було навчитися реагувати. А точніше – керівництву навчити та підготувати весь особовий склад до екстремальних ситуацій", – додав міністр.

За словами Клименка, другий патрульний – 27-річний чоловік – закінчив Академію патрульної поліції і прийшов служити на початку 2024-го. "В той час, коли він приходив – у 25 – мобілізаційний вік був з 27 років", – уточнив Клименко.