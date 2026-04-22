16:02 22.04.2026

За патрульних, підозрюваних у недбалості під час теракту в Києві, внесено заставу – прокуратура

Фото: @V_Zelenskiy_official Telegram

За патрульних поліцейських, яких підозрюють у службовій недбалості під час теракту в Києві 18 квітня, внесено заставу, визначену судом як альтернативу арешту, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в прокуратурі Києва.

Раніше Печерський районний суд Києва відправив під варту з правом внесення застави розміром 266 240 грн (для кожного) двох поліцейських, яких підозрюють в службовій недбалості з тяжкими наслідками під час стрілянини у Голосіївському районі.

На зустрічі з представниками медіа глава МВС Ігор Клименко назвав поведінку патрульних поліцейських, які залишили пораненого хлопчика і втекли під час подій 18 квітня в Києві, великим соромом і зазначив, що патрульні могли як мінімум зайняти позиції і привести зброю до бою.

Він розказав, що за лічені хвилини прибули інші екіпажі. "Зразу цього хлопчика відтягнули, наступний екіпаж зразу в машину його забрав. Тобто далі всі діяли професійно", – додав Клименко.

Він зазначив, що офіцери КОРДу діяли швидко і професійно.

"40 хвилин були перемовини – він (стрілець) ходив по магазину, не реагував, він у неадекватному стані був. Він стріляв просто, він вже не погрожував, він ні з ким не розмовляв. Просто тупо стріляв", – сказав міністр.

"Я хочу одне сказати, що не можна по двох патрульних оцінювати всю систему. На той момент конкретно ці дві людини проявили психологічну слабкість", – підсумував глава МВС.

Говорячи безпосередньо про цих патрульних, міністр пояснив, що 44-річна жінка-патрульна працювала в штабі, в Департаменті патрульної поліції, а у вихідні офіцерів штабу також ставлять в наряди. "Це зовсім не виправдання – за 10 років можна було навчитися реагувати. А точніше – керівництву навчити та підготувати весь особовий склад до екстремальних ситуацій", – додав міністр.

За словами Клименка, другий патрульний – 27-річний чоловік – закінчив Академію патрульної поліції і прийшов служити на початку 2024-го. "В той час, коли він приходив – у 25 – мобілізаційний вік був з 27 років", – уточнив Клименко.

11:12 22.04.2026
Голова Нацполіції про стрілка: В його телефоні є відео, де він називає себе генералом російської армії, розуміємо, що були вади

19:00 21.04.2026
Суд відправив під варту поліцейських, яких підозрюють в службовій недбалості під час теракту в Києві

18:38 21.04.2026
Суд відправив під варту другу поліцейську, яку підозрюють в службовій недбалості під час стрілянини у Києві

17:51 21.04.2026
Суд відправив під варту поліцейського, якого підозрюють в службовій недбалості під час теракту в Києві

16:24 21.04.2026
Суд обирає запобіжний захід патрульним, підозрюваним у службовій недбалості під час теракту

12:28 21.04.2026
Глава МВС: стрілець, який скоїв теракт у Києві, записував всі свої дії на диктофон телефону, це суміш слів

11:43 21.04.2026
Глава МВС: я хочу закон про цивільну зброю, всі її види потрібно класифікувати, а людей підготувати

11:13 21.04.2026
Глава МВС: патрульні тепер будуть жити на полігонах по черзі, їх інструктуватимуть бійці НГУ

17:02 20.04.2026
В Одесі патрульні затримали озброєного чоловіка, який погрожував перехожим і поранив дитину

16:48 20.04.2026
Патрульна поліція: у Києві затримано чоловіка, який ходив вулицею зі схожим на пістолет предметом

