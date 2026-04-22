Інтерфакс-Україна
Події
15:58 22.04.2026

Швидка робота над переговорними кластерами може ширше відкрити Україні внутрішній ринок ЄС вже у 2027р – Качка

2 хв читати
Швидка робота над переговорними кластерами може ширше відкрити Україні внутрішній ринок ЄС вже у 2027р – Качка
Фото: Дмитро Кошовий

Україна очікує якнайшвидшого відкриття Євросоюзом всіх шести переговорних кластерів та зосередиться на закритті розділів з них та виконанні критеріїв, що у разу спіху дозволить вже наступного року говорити про широку інтеграцію у внутрішній ринок ЄС, заявив віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка

"Я сподіваюся, що ми скоро відкриємо всі кластери, бо зараз немає жодних перешкод для цього. Сподіваюся, що це буде зроблено швидко, хоча з Брюсселем ніколи не знаєш, але ми поки що не бачимо жодних перешкод для цього", – сказав він на брифінгу на бізнес-саміті Україна-ЄС у Брюсселі у середу, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

На питання про різні моделі вступу України в ЄС, які наразі звучать в пресі, Качка зазначив, що Україна зараз знаходиться на такому етапі переговорів, коли важливо зосередитися на закритті розділів та виконанні всіх критеріїв.

"Наше завдання – зосередитися на закритті розділів, тому я сподіваюся, що цього року ми почуємо, що певні розділи можна вважати закритими. Це також дає можливість наступного року говорити про широку інтеграцію у внутрішній ринок", – наголосив він.

"Можливо, хто знає, що все може бути дуже швидко, і наступного року ми закриємо всі розділи, а потім зможемо говорити про Договір про приєднання", – додав Качка.

Раніше він нагадав, що мова йде про 34 розділи та 145 критеріїв, для виконання яких Україна, у свою чергу, прийняла Національну програму з приблизно 1800 заходами.

16:23 22.04.2026
Єврокомісар Кос: переговорні кластери почнуть офіційно відкривати за нового уряду в Угорщині, а всі будуть відкриті до Різдва

Єврокомісар Кос: переговорні кластери почнуть офіційно відкривати за нового уряду в Угорщині, а всі будуть відкриті до Різдва

15:07 22.04.2026
Україна допускає можливість закриття у 2026р переговорів з ЄС принаймні за одним з шести кластерів

Україна допускає можливість закриття у 2026р переговорів з ЄС принаймні за одним з шести кластерів

14:12 22.04.2026
Посли ЄС схвалили як останній законодавчий акт, необхідний для надання Україні EUR90 млрд позики, так і 20-ий пакет санкцій для РФ

Посли ЄС схвалили як останній законодавчий акт, необхідний для надання Україні EUR90 млрд позики, так і 20-ий пакет санкцій для РФ

12:43 22.04.2026
Україна залишатиметься транзитною країною завдяки чорноморським портам – перша заступниця глави Мінрозвитку

Україна залишатиметься транзитною країною завдяки чорноморським портам – перша заступниця глави Мінрозвитку

08:41 22.04.2026
Документи на суму більш ніж EUR1 млрд заплановані для підписання на бізнес-саміті Україна-ЄС у Брюсселі в середу

Документи на суму більш ніж EUR1 млрд заплановані для підписання на бізнес-саміті Україна-ЄС у Брюсселі в середу

23:11 21.04.2026
Сибіга про готовність ЄС заборонити в'їзд до Європи російських бойовиків: це справедливо

Сибіга про готовність ЄС заборонити в'їзд до Європи російських бойовиків: це справедливо

18:46 21.04.2026
Зеленський обговорив з Коштою розблокування допомоги на 90 млрд євро: Україна виконала те, щодо чого до нас звертався Євросоюз

Зеленський обговорив з Коштою розблокування допомоги на 90 млрд євро: Україна виконала те, щодо чого до нас звертався Євросоюз

16:30 21.04.2026
Україна готова позбутися отримання переваг від членства в ЄС задля прискорення процесу вступу – ЗМІ

Україна готова позбутися отримання переваг від членства в ЄС задля прискорення процесу вступу – ЗМІ

11:51 21.04.2026
Єврокомісар Кос: якщо нафта піде "Дружбою", ЄС швидко розпочне розподіл EUR90 млрд кредиту для України

Єврокомісар Кос: якщо нафта піде "Дружбою", ЄС швидко розпочне розподіл EUR90 млрд кредиту для України

11:18 21.04.2026
Каллас: завтра ми очікуємо позитивного рішення щодо EURO90 млрд для України

Каллас: завтра ми очікуємо позитивного рішення щодо EURO90 млрд для України

