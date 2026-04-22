Швидка робота над переговорними кластерами може ширше відкрити Україні внутрішній ринок ЄС вже у 2027р – Качка

Україна очікує якнайшвидшого відкриття Євросоюзом всіх шести переговорних кластерів та зосередиться на закритті розділів з них та виконанні критеріїв, що у разу спіху дозволить вже наступного року говорити про широку інтеграцію у внутрішній ринок ЄС, заявив віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка

"Я сподіваюся, що ми скоро відкриємо всі кластери, бо зараз немає жодних перешкод для цього. Сподіваюся, що це буде зроблено швидко, хоча з Брюсселем ніколи не знаєш, але ми поки що не бачимо жодних перешкод для цього", – сказав він на брифінгу на бізнес-саміті Україна-ЄС у Брюсселі у середу, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

На питання про різні моделі вступу України в ЄС, які наразі звучать в пресі, Качка зазначив, що Україна зараз знаходиться на такому етапі переговорів, коли важливо зосередитися на закритті розділів та виконанні всіх критеріїв.

"Наше завдання – зосередитися на закритті розділів, тому я сподіваюся, що цього року ми почуємо, що певні розділи можна вважати закритими. Це також дає можливість наступного року говорити про широку інтеграцію у внутрішній ринок", – наголосив він.

"Можливо, хто знає, що все може бути дуже швидко, і наступного року ми закриємо всі розділи, а потім зможемо говорити про Договір про приєднання", – додав Качка.

Раніше він нагадав, що мова йде про 34 розділи та 145 критеріїв, для виконання яких Україна, у свою чергу, прийняла Національну програму з приблизно 1800 заходами.