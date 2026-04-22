15:25 22.04.2026

У МЗС підтвердили інформацію про ДТП у Болгарії, через яке загинули двоє українців та ще 16 зазнали поранень

Двоє людей загинули, ще 16 зазнали поранень у результаті дорожньо-транспортної пригоди за участю туристичного автобусу з українською реєстрацією, який здійснював рейс за маршрутом Одеса-Стамбул, повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ України.

"Консули посольства України в Болгарії повідомляють, що вранці поблизу болгарсько-турецького кордону сталася ДТП за участю туристичного автобусу з українською реєстрацією, який здійснював рейс за маршрутом Одеса-Стамбул. В автобусі перебувало 39 громадян України, у тому числі два водія і одна супроводжуюча особа. За попередніми даними, водій автобусу не впорався з керуванням, з’їхав на узбіччя і перекинувся. Внаслідок ДТП загинули двоє громадян України, ще 16 отримали поранення різного ступеню тяжкості", – повідомили у МЗС.

В МЗС зазначили, що постраждалим було надано необхідну медичну допомогу на місці, частину групи госпіталізовано до місцевих лікарень, інших пасажирів забезпечено тимчасовим розміщенням.

Триває розслідування обставин ДТП, консули підтримують зв’язок з правоохоронними органами.

Наразі відомо, що 23 квітня пасажирам буде забезпечено подальше транспортування за маршрутом іншим автобусом.

Справа перебуває на контролі установи.

Як повідомлялось, двоє людей загинули, щонайменше 16 отримали поранення у результаті ДТП у Болгарії поблизу прикордонного переходу "Малко-Тарново" після того, як український автобус несподівано скотився назад і наїхав на пасажирів, які стояли позаду нього.

