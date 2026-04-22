15:11 22.04.2026

Російська атака по саркофагу Чорнобильського реактора в 2025 році була навмисною – генпрокурор

Атака російського дрону на конфайнмент 4-го енергоблоку Чорнобильської АЕС в 2025 році, ймовірно, була навмисною, про що свідчать експертизи встановлення обставин влучення ворожого безпілотника, повідомив український генеральний прокурор Руслан Кравченко в інтерв’ю "Reuters".

"Розслідування, проведене українськими прокурорами, показало, що російська атака, ймовірно, була навмисною", – йдеться в статті "Reuters" із посиланням на Кравченко.

За інформацією видання, такі висновки ґрунтуються на аналізі градусу кута, під яким дрон влучив в арку зовнішньої оболонки укриття. Кравченко зазначив, що ударні безпілотники з вибухівкою як правило пікірують до своєї цілі та розганяються до моменту зіткнення.

Крім того, як йдеться в статті із посиланням на Кравченка, російські військові, скоріш за все, використовували Чорнобиль як маршрут атаки дронів задля обходу української ППО.

Загалом, за словами українського генпрокурора, РФ неодноразово запускала дрони і ракети по траєкторії поблизу ЧАЕС та Хмельницької АЕС.

Зокрема, зафіксовано проліт 35 "Кинжалів" у радіусі близько 20 км від цих станцій.

"Такі запуски не можна пояснити жодною військовою доцільністю. Вочевидь, польоти над ядерними об’єктами здійснюються виключно задля залякування та терору", – цитує видання українського генпрокурора.

В Офісі генерального прокурора агентству "Інтерфакс-Україна" нагадали, що 14 лютого 2025 року сталося влучання безпілотника типу "Шахед" в арку НБК (новий безпечний Конфайнмент) 4-го енергоблока Чорнобильської АЕС.

За інформацією прокуратури, внаслідок влучання було пошкоджено зовнішню обшивку арки та пошкоджено обладнання в гаражі технічного обслуговування кранів. Пожежу було локалізовано, потерпілі відсутні, а підвищення радіаційного фону не фіксувалося.

В Офісі генпрокурора пояснили, що обставини влучання дрона були встановлені результатами експертиз, проведених в рамках кримінального провадження. Тобто, ці показники дозволяють стверджувати, що політ дрону відбувався за попередньо визначеним маршрутом і влучання в арку зовнішньої оболонки укриття саркофагу відбулося ймовірно в попередньо запрограмованій точці прицілювання, а значить – навмисно.

