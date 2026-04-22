Інтерфакс-Україна
Події
14:12 22.04.2026

Посли ЄС схвалили як останній законодавчий акт, необхідний для надання Україні EUR90 млрд позики, так і 20-ий пакет санкцій для РФ

1 хв читати
Фото: https://www.facebook.com

Посли-постійні представники країн-членів Європейського союзу схвалили як останній законодавчий акт – зміни до регламенту про багаторічну фінансову політику ЄС, який був необхідний для забезпечення виплати Україні кредиту в розмірі 90 млрд євро, так і 20-ий пакет санкцій.

Про це у середу журналістам повідомив речник головуючого в ЄС Кіпру.

"Сьогодні були включені до порядку денного послів ЄС та схвалені на рівні Комітету постійних представників як кредит Україні у розмірі 90 млрд євро, так і 20-й пакет санкцій. Тепер для остаточного затвердження Радою рішення пройдуть письмову процедуру. Очікується, що письмова процедура завершиться завтра вдень", – сказав він.

Речник наголосив, що головування Кіпру "невпинно працювало над тим, щоб ЄС продовжував рішуче підтримувати Україну та чинити тиск на Росію".

Раніше як законодавчий акт щодо змін регламенту, який потребує одностайного голосування, так і 20-ий пакет санкцій блокував прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Ситуація змінилася після виборів в Угорщині, на яких він зазнав поразки.

Теги: #кредит #санкції #єс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА