13:56 22.04.2026

Словаччина перестане блокувати пакет санкцій ЄС проти РФ після відновлення поставок "Дружбою" – Фіцо

Словаччина буде готова зняти вето з 20-го пакета санкцій ЄС проти Росії лише після того, як почне знову отримувати нафту трубопроводом "Дружба", заявив словацький прем’єр Роберт Фіцо в середу.

За повідомленням The Guardian, він пояснив, що почекає, "поки нафта почне по-справжньому надходити".

Водночас Фіцо наголосив, що у світлі відновлення роботи "Дружби" зніме заперечення проти виділення кредиту ЄС у EUR90 млрд для України.

"Вважаю, можна було б розблокувати цей кредит за умови, що буде виконано всі кроки з відкриття "Дружби", – сказав він.

Водночас прем’єр Словаччини висловив побоювання, що в майбутньому припинення поставок цим нафтопроводом може повторитися.

"Я не знаю, як поведе себе ЄС, якщо, приміром, кредит буде розблоковано, а за кілька днів транзит "Дружбою" знову зупиниться. Не знаю, що ми робитимемо в такій ситуації, але ми маємо бути готові й на випадок такого розвитку подій", – наголосив Фіцо.

Раніше європейські ЗМІ повідомляли, що постпреди країн ЄС у середу розглянуть і тему кредиту для України, і 20-й пакет санкцій. Водночас, за деякими даними, із санкційного пакета можуть виключити деякі його ключові компоненти.

