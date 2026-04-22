12:56 22.04.2026

Двоє українців загинули, 16 поранені через ДТП у Болгарії – ЗМІ

Двоє людей загинули, щонайменше 16 отримали поранення у результаті дорожньо-транспортної пригоди поблизу прикордонного переходу "Малко-Тарново" після того, як український автобус несподівано скотився назад і наїхав на пасажирів, які стояли позаду нього, повідомляє novinite.com.

"Аварія сталася на трасі Бургас – Малко-Тарново, неподалік від контрольно-пропускного пункту на кордоні з Туреччиною. За попередніми даними, автобус, у якому перебували 37 пасажирів та двоє водіїв – усі громадяни України, – зупинився через те, що в нього закінчилося пальне. Коли пасажири вийшли з автобуса й зібралися позаду нього, транспортний засіб несподівано почав рухатися назад", – йдеться у повідомленні на сайті видання.

Наслідки аварії виявилися фатальними для двох пасажирів, ще 16 осіб отримали поранення, деякі з них – важкі. Деяким постраждалим, зокрема дітям, надали першу медичну допомогу на місці події. Бригади швидкої допомоги доставили шістьох поранених до лікарень у Бургасі, а ще десятьох – до центру невідкладної допомоги в Малко-Тарново. Решту пасажирів тимчасово розмістили в денному центрі прикордонного міста, де їм надали медичну допомогу та необхідні засоби.

Місцеві чиновники повідомили, що автобус прямував до Туреччини в рамках поїздки, в якій брали участь громадяни України, зокрема деякі біженці, що проживають у Бургасі.

Після зіткнення автомобіль перекинувся, але зрештою всіх пасажирів та обох водіїв вдалося витягнути з машини.

Водія автобуса затримало районне управління поліції міста Малко-Тарново, а розслідування обставин справи триває.

