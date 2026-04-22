По всій Україні в четвер очікуються дощі

В четвер, 23 квітня, по всій Україні вночі без опадів, вдень помірний, у західних областях місцями невеликий дощ, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, вночі у західних та північних областях, вдень в Україні пориви вітру 15-20 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, вдень 6-11°, на півдні та крайньому заході 12-17°, на північному сході країни 4-9° тепла.

У Києві вночі у четвер без опадів, вдень дощ. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 7-9°.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвища температура вдень 23 квітня в Києві була зафіксована в 1950 році і склала 29,1° тепла, найнижча вночі – 2,9° нижче нуля в 1893 році.

У п’ятницю, 24 квітня, вночі на Лівобережжі та півдні країни, вдень у східних областях невеликий дощ, на північному сході подекуди з мокрим снігом, на решті території без опадів.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень на Лівобережжі та Прикарпатті пориви вітру 15-20 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту, у більшості північних, центральних і Харківській областях в повітрі заморозки 0-3°. Вдень 6-11° тепла, на північному сході країни 4-9°.

У Києві у п’ятницю без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-2°, вдень 7-9° тепла.