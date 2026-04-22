Понад 60% українців переконані, що РФ порушить мирну угоду і нападе знову, – дослідження КБФ

Більшість (54%) українців не вірять у можливість підписання мирної угоди між Україною та РФ найближчим часом, у перспективі 12 місяців, а 61,6% переконані, що РФ порушить угоду і нападе, як тільки їй буде зручно, свідчать дані соціологічного дослідження, проведеного на замовлення Київського Безпекового Форуму (КБФ).

17,2% вважають, що обидві сторони намагатимуться дотримуватися угоди. 4,5% вважають, що обидві сторони намагатимуться порушити угоду. 1,4% – що Україна порушить угоду і нападе на росію. Важко відповісти – 15,4%.

У можливість підписання мирної угоди між Україною та РФ найближчим часом вірять 26,7% респондентів, важко відповісти – 19,3%.

Більшість українців вірять у перемогу України: 36,3% відповіли "так", ще 30% – "скоріше так". "Скоріше ні" відповіли 13,6%. Не вірять 9,5% опитаних. Важко відповісти – 10,6%.

Розуміння перемоги у респонденті дещо різниться. Серед опитаних вважають перемогою вигнання російських військ за лінію зіткнення на 23 лютого 2022 року (ОРДЛО і Крим лишаються окупованими) – 22,5%; вигнання російських військ з усієї території України та відновлення кордонів станом на 1991 рік – 22,3%; припинення війни, навіть якщо російська армія втримається на територіях, окупованих після 24 лютого 2022 року – 16,5%; знищення російської армії та сприяння повстанню / розпаду РФ – 12,7%; вигнання російських військ з усієї території України, окрім окупованого Криму – 9,5%.

Думки українців щодо мінімально необхідних умов для укладання мирної угоди з РФ також розділилися. 28,8% вважають необхідним звільнення України від російських військ у кордонах 1991 року, ще 27,5% – у межах на 24 лютого 2022 року. 21,7% припускають фіксацію кордонів по лінії фронту на момент укладання угоди.

Повний текст дослідження буде презентовано під час КБФ 23 квітня.

Соціологічне опитування проводилося Центром Разумкова на замовлення КБФ 2-8 квітня 2026 року методом face-to-face інтерв’ю. Опитано 1200 респондентів віком від 18 років у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській, Чернівецькій областях та місті Києві (лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії). Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,9%.