Інтерфакс-Україна
Події
12:25 22.04.2026

Один чоловік загинув, ще один шпиталізований через удар ворожого БпЛА по цивільному авто в Харківській області

Фото: Харківська обласна прокуратура

У середу близько 6:10 поблизу Черкаських Тишків (Харківська обл) російський безпілотник поцілив у цивільний автомобіль, який рухався автодорогою у напрямку Циркунів, одна людина загинула, ще одна поранена.

"Унаслідок удару загинув 66-річний чоловік. Ще один чоловік, 69 років, дістав поранення. Потерпілого госпіталізовано до медичного закладу у Харкові", – повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Тип безпілотника встановлюється.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

Теги: #харківська_область #бпла_рф

