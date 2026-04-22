Один чоловік загинув, ще один шпиталізований через удар ворожого БпЛА по цивільному авто в Харківській області
Фото: Харківська обласна прокуратура
У середу близько 6:10 поблизу Черкаських Тишків (Харківська обл) російський безпілотник поцілив у цивільний автомобіль, який рухався автодорогою у напрямку Циркунів, одна людина загинула, ще одна поранена.
"Унаслідок удару загинув 66-річний чоловік. Ще один чоловік, 69 років, дістав поранення. Потерпілого госпіталізовано до медичного закладу у Харкові", – повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.
Тип безпілотника встановлюється.
Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).