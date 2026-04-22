Викрито шахрая, який виманив у волонтерів 1,5 млн грн нібито для придбання дронів для ЗСУ

Служба безпеки та Національна поліція викрили у Києві шахрая, який привласнив майже 1,5 млн грн, які українські волонтери заплатили за FPV-дрони та амуніцію для потреб фронту.

"За матеріалами справи, незаконну діяльність організував столичний підприємець, який займався онлайн-торгівлею комплектуючими для БпЛА та військовим спорядженням. Для реалізації оборудки він створив вебсайт та сторінку в Інстаграмі, через які благодійники могли замовляти дронові системи для ЗСУ. Також на цих інтернет-платформах фігурант обіцяв потенційним клієнтам швидкі та якісні поставки військової продукції", – розповіли у телеграм-каналі СБУ.

Втім, як тільки надходила оплата, зловмисник поставляв замовникам бракований товар або взагалі забирав гроші та не виходив на зв’язок. Для того, щоб приховати злочини, фігурант використовував банківські реквізити своїх знайомих, а отримані кошти переводив у готівку через спільників: менеджера, бухгалтера та підконтрольні "ФОПи" комерційної структури організатора схеми.

Правоохоронці поетапно задокументували шахрайську діяльність і затримали головного фігуранта за місцем проживання. Під час обшуку в нього виявлено смартфон, документацію та печатки із доказами злочинів.

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою). Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до оборудок з волонтерськими коштами.