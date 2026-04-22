12:21 22.04.2026

Викрито шахрая, який виманив у волонтерів 1,5 млн грн нібито для придбання дронів для ЗСУ

Служба безпеки та Національна поліція викрили у Києві шахрая, який привласнив майже 1,5 млн грн, які українські волонтери заплатили за FPV-дрони та амуніцію для потреб фронту.

"За матеріалами справи, незаконну діяльність організував столичний підприємець, який займався онлайн-торгівлею комплектуючими для БпЛА та військовим спорядженням. Для реалізації оборудки він створив вебсайт та сторінку в Інстаграмі, через які благодійники могли замовляти дронові системи для ЗСУ. Також на цих інтернет-платформах фігурант обіцяв потенційним клієнтам швидкі та якісні поставки військової продукції", – розповіли у телеграм-каналі СБУ.

Втім, як тільки надходила оплата, зловмисник поставляв замовникам бракований товар або взагалі забирав гроші та не виходив на зв’язок. Для того, щоб приховати злочини, фігурант використовував банківські реквізити своїх знайомих, а отримані кошти переводив у готівку через спільників: менеджера, бухгалтера та підконтрольні "ФОПи" комерційної структури організатора схеми.

Правоохоронці поетапно задокументували шахрайську діяльність і затримали головного фігуранта за місцем проживання. Під час обшуку в нього виявлено смартфон, документацію та печатки із доказами злочинів.

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою). Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до оборудок з волонтерськими коштами.

Теги: #зсу #шахрай #потреби

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:07 22.04.2026
Позиція України на полі бою найміцніша за останній рік – Сибіга

Позиція України на полі бою найміцніша за останній рік – Сибіга

12:36 21.04.2026
У Третьому армійському корпусі спростували заяву Герасимова про захоплення росіянами всієї Луганщини

У Третьому армійському корпусі спростували заяву Герасимова про захоплення росіянами всієї Луганщини

17:05 20.04.2026
Міністр оборони: У ЗСУ вперше впроваджується універсальна наземна станція для оптоволоконних дронів

Міністр оборони: У ЗСУ вперше впроваджується універсальна наземна станція для оптоволоконних дронів

17:38 17.04.2026
Правоохоронці затримали заступника командира 58 окремої мотопіхотної бригади

Правоохоронці затримали заступника командира 58 окремої мотопіхотної бригади

14:39 15.04.2026
У ЗСУ створено Воєнну експертну раду при головнокомандувачі

У ЗСУ створено Воєнну експертну раду при головнокомандувачі

09:44 10.04.2026
Петро Порошенко передав партію "Ай-Петрі" захисникам столиці

Петро Порошенко передав партію "Ай-Петрі" захисникам столиці

11:38 09.04.2026
Майже 3 тисячі писанок для ЗСУ: на Львівщині встановили рекорд України

Майже 3 тисячі писанок для ЗСУ: на Львівщині встановили рекорд України

10:16 09.04.2026
Правоохоронці екстрадували з Німеччини киянина, який обманом заволодів пів мільйона доларів свого знайомого

Правоохоронці екстрадували з Німеччини киянина, який обманом заволодів пів мільйона доларів свого знайомого

14:52 08.04.2026
Заради перемоги: зірки у "Вгадай мелодію" грають, щоб допомогти ЗСУ

Заради перемоги: зірки у "Вгадай мелодію" грають, щоб допомогти ЗСУ

14:30 08.04.2026
СБУ та ДБР передали на фронт комплектуючі до бронетехніки ЗСУ на 20 млн грн

СБУ та ДБР передали на фронт комплектуючі до бронетехніки ЗСУ на 20 млн грн

ВАЖЛИВЕ

Посли ЄС схвалили як останній законодавчий акт, необхідний для надання Україні EUR90 млрд позики, так і 20-ий пакет санкцій для РФ

Голова Нацполіції: Злочинна організація "Хімпром" має корупційну складову, вивчається її російське коріння

Сибіга: Якщо інша столиця, крім Москви і Мінська, організує зустріч Зеленського та Путіна, ми поїдемо

Позиція України на полі бою найміцніша за останній рік – Сибіга

Сибіга: Сподіваємося на розширений 20-й пакет санкцій ЄС проти РФ

ОСТАННЄ

Посли ЄС схвалили як останній законодавчий акт, необхідний для надання Україні EUR90 млрд позики, так і 20-ий пакет санкцій для РФ

Словаччина перестане блокувати пакет санкцій ЄС проти РФ після відновлення поставок "Дружбою" – Фіцо

Двоє українців загинули, 16 поранені через ДТП у Болгарії – ЗМІ

По всій Україні в четвер очікуються дощі

Понад 60% українців переконані, що РФ порушить мирну угоду і нападе знову, – дослідження КБФ

Один чоловік загинув, ще один шпиталізований через удар ворожого БпЛА по цивільному авто в Харківській області

Голова Нацполіції: Близько 70% поліцейських пройшли через фронт

Сирський поспілкувався з командирами підрозділів на покровському напрямку

ПАРЄ визнала використання релігії як інструменту пропаганди та гібридної війни – нардеп

Голова Нацполіції про стрілка: В його телефоні є відео, де він називає себе генералом російської армії, розуміємо, що були вади

